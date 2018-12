Telefonos csalóknak dőlt be Vasvári Vivien

–Már többször hívtak engem és Fecsót is, de az egész úgy kezdődött, hogy jött egy, természetesen rejtett számról érkező hívás. Egy férfi nagyon meggyőzően felvázolta, hogy nyertem négyszázezer forintot az egyik pláza játékában. Olyan ügyesen csavarta a szavakat, hogy elsőre be is dőltem.

Mivel volt bennem bizonytalanság, megadtam egy nem használt bankkártyám adatait. Ahogy megkapták a szükséges számokat, bontották a vonalat.

Akkor kapcsoltam, hogy ez biztos csalás, ezért rögtön jeleztem a banknak, hogy zárolják a számlát. Nagyon kitartóak voltak, ugyanis kis idő múlva, nyilván, amikor nem tudtak pénzt levenni, visszahívtak, hogy valami nincs rendben, kellene nekik egy másik kártya... Na, akkor én vágtam le a telefont.