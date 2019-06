Vérbeli futballőrült A mi kis falunk sármos papja

Sűrű nyár elé néz Schmied Zoltán, aki az elkövetkezendő hónapokban is több darabban lesz látható. A mi kis falunk színésze nem bánja, hogy mozgalmas lesz ez az időszak is, hiszen imád utazni.



– Sokat leszek a Balatonnál, mert a Sok hűhó semmiért című darabot Keszthelyen játszom majd. Szeretek utazni, sokat leszek a nyáron a Balatonnál, de Mátraszelén is, ahol édesanyámnak van egy panziója. A tengert sem szeretném kihagyni, szeretek csak úgy "dögleni" a parton minden évben – árulta el az RTL Klubon vasárnap látható Kalandozóban Schmied Zoltán, aki nemcsak a pihenés kedvéért, de egyik legnagyobb szenvedélye miatt is szívesen utazik.



– Szeretek focimeccsekre járni, az egy igazi aktív pihenés számomra, szurkolok és felfedezem a várost, ahol éppen vagyok. Liverpool szurkoló vagyok, így legutóbb Münchenben voltam a Bayernnel való mérkőzést megnézni, de szívesen utazok egy-egy meccs kedvéért, amikor csak tehetem – mondta a Kalandozó műsorvezetőjének, Tuka Nikinek a színész, aki elárulta, hogy a wellnessezést is örömmel iktatja be az életébe, hiszen imádja, ha masszázzsal, fürdőzéssel, meditálással kényeztetheti magát.