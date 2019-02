Visszafogott fájdalom - Csodálatos fiú-filmkritika

10/6

Ugyan mi újat lehet még mondani a drogfogyasztás hatásairól a Trainspotting, a Félelem és reszketés Las Vegasban, az Egy kosaras naplója és a Rekviem egy álomért után? Hogy csak a legismertebbeket említsükSzó, ami szó, nincs könnyű helyzetben a Csodálatos fiú. Ilyen előzmények után ugyanis a belga Felix Van Groeningen filmje nem látszik többnek, mint egy sokadik drogfilm, ami sajnos nem sok újat képes mondani ebben az alműfajban.Pedig az alapkoncepció ígéretesnek tűnt. A Csodálatos fiú David és fia, Nic Sheff önéletrajzi regénye alapján készült, elismerésre méltó sajátossága pedig az, hogy nem annyira a drogfogyasztó fiú szenvedéseiről szól, mint inkább egy kétségbeesett apa reménytelennek tűnő mentőakciójáról.Az alapkoncepcióban tehát felfedezhető az újító szándék, a filmvászonra ültetett kész termék mégis egy fáradt, öreguras produktum, ami túlságosan is visszafogottan mesél az apa és a fiú kálváriájáról (hogy az édes- és mostohaanya látványos háttérbe szorításáról ne is beszéljünk). A túlontúl is visszafogott stílus természetéből fakadóan előbb-utóbb unalmas pillanatokat is okoz, és ezen aligha segít az indokolatlanul hosszú, majdnem kétórás játékidő. Az egyhangú rendezést a film folyamatos idősíkváltásokkal igyekszik izgalmasabbá tenni, ami azonban egy idő után már inkább zavaró, semmint érdekes. A térben és időben történő összevissza ugrálás kizárólag az egyhangúságot hivatott elfedni – a szereplőket ez a megoldás sem hozza igazán közel a nézőhöz.És lám, ez a Csodálatos fiú legnagyobb hiányossága. Az alkotók – alighanem attól való félelmükben, hogy a túl sok drogos jelenet sablonossá, ezerszer látottá tenné a filmet – elejétől a végéig távolságtartó módon kezelik a történetet, és ennek megfelelően még a legnagyobb hangsúlyt kapó karakterrel sem megy könnyen az azonosulás.A távolságtartáshoz igazodva az apát játszó Steve Carell alakítása is meglehetősen eszköztelen, és a cselekmény során sajnos ritkán adatik meg neki, hogy érzékenységet csempésszen bele David Scheff figurájába. Pedig a film olyankor a legjobb. Amikor ez a már-már pókerarcú, fájdalmát folyamatosan visszafojtó férfi látványos kiboruláson megy keresztül, az azt jelenti, hogy egyúttal életet is lehel a filmbe. Ilyenkor a drogfüggő fiút játszó Timothée Chalamet siet Carell segítségére – az ő közös jeleneteikért érdemes megnézni a Csodálatos fiút. Meg azért is, mert a film hiába visszafogott és távolságtartó, mégiscsak súlyos kérdéseket feszeget. Mennyit segíthet egy apa a drogos fiának? Segíthet-e egyáltalán neki? Érzi-e egyszer is, hogy minden segítsége merőben hasztalan? El tudja-e fogadni azt, hogy felnőtt gyermeke életét nem irányíthatja? A Csodálatos fiú kitér mindezekre a kérdésekre, de a válaszokat már inkább ránk bízza. Ezért van az, hogy ezt a filmet izgalmasabb kibeszélni, mint megnézni.