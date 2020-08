Sokaknál kiverte a biztosítékot Gordon Ramsay új medencéje

A szomszédok már akkor megorroltak a sztárséfre, amikor a két házhelynyi telken épülő háza miatt lebontatta az ott álló, 1920-ban épült épületet.

Ahelyett, hogy cuki kisfiát ajnározták volna, a méretes medencén akadtak fent Gordon Ramsay követői – írja a The Sun.

A sztárséf modern 4,4 millió fontos cornwalli háza lassan elkészül, mely két házhelynyi telken fekszik, felháborítva ezzel a szomszédokat. Nem jó kezdet ez a környékbeliek közé való beilleszkedéshez, akik többször hangot adtak nemtetszésüknek, mivel Gordon lebontotta az itt álló 1920-ban épült tradicionális épületet, mely a környék éke volt sokak szerint.

Helyére most egy 21. századi ingatlan került, egy igen szemrevaló és méretes, üvegfalú medencével, mely előtt Ramsay most 15 hónapos fiával, Oscarral pózolt. Ha a szomszédoktól nem is fog elismerő szavakat kapni, rajongói gratuláltak a dizájnhoz és a mérethez, amihez nemigen van fogható a sztárvilágban.