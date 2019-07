Kifli lett a zsömléből az éjjel - Önök is látták a részleges holdfogyatkozást? - fotók

Tegnap megírtuk:, mert szabad szemmel is jól látható, részleges holdfogyatkozás várható. A csillagászati jelenség akkor jön létre, ha a Föld a Nap és a Hold között található, és a Hold a Föld árnyékába kerül. A részleges holdfogyatkozásnál értelemszerűen a Föld csak a Hold felszínének egy részére vet árnyékot - ez történt tegnap éjszaka is.A Hold széle 22.01-kor lépett be a Föld árnyékába, az első képeket 23 órakor készítettük.Másodszor fél 12 körül fotóztuk a Holdat, amikor a részleges holdfogyatkozás elérte a csúscspontját, a 66 százalékot.Harmadszor fél 1 előtt mentünk ki az udvarra.Negyed kettőkor néztünk rá utoljára a Holdra, akkor már nem kifli-, hanem zsömleformája volt megint - bár a holdfogyatkozás hivatalosan 01.59-ig tartott.Önök is fotózták a ritka jelenséget? Küldjék be a képeket a tudosito@delmagyar.hu e-mail címre!