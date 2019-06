Láttak már ekkora uszadékokat a szegedi rakparton? - fotók

Fotó: Farkas Judit

Fotó: Farkas Judit

Fotó: Kis Réka

Fotó: Kis Réka

Fotó: Farkas Judit

Fotó: Farkas Judit

Fotó: Farkas Judit

Az idei kora nyári áradásból éppen hogy kilátszott a rondella teteje, és a Szabadság úszóház sok uszadékot - szemetet, gallyakat - megakasztott. Na de azt nehezen tudtuk elképzelni, hogyan navigálta be magát az úszóház és a vízibástya közrefogta kis "öbölbe" egy egész kidőlt fa. Az ágainak nagy részét elvesztette a kalandban, de a gyökere még megvan.Amikor elkezdett lemenni a víz, akkor láthattuk meg: van ott még egy fa, valamivel kisebb. Úgy látszik, párban járták a vizet, ki tudja, hány folyamkilométert megtéve.Az úszóház mögött megakadt szemétszőnyeg már annyira nem meglepő, sok hasonlót láttunk sajnos - annak a kisebb verziója, amit Kiskörénél filmezett le Dimitry Ljasuk természetfilmes. Az összetétele is hasonló lehet: abban a szőnyegben voltak román, ukrán és magyar eredetű hulladékok is.A Tisza vízgyűjtő területéről, erdőkből, partokrólfelkapja ilyenkor az ár az eldobált, ott illegálisan lerakott szemetet, és viszi le a Tiszán.többször írtunk már megakadtTavalya Tisza árterén Szegednél, hogy ne a mocskot lássák a versenyzők. A Tisza felső szakaszát takarítják ki évek óta a PET Kupán - idén először ezt a Tisza-tóra is megszervezték.