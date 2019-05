Már nem csak a halak, hanem a kacsák is pusztulnak a Zápor-tóban - fotók

Fotók: Olvasó-tudósító/Rucz Aranka

A Zápor-tó mellett lakom. Nap, mint nap arra járok el, és látom a víz milyenségét, a benne élő állatállományt. Halak, kacsák, kócsag. Szomorúan vettem tudomásul, hogy kb. két hete nagy mennyiségű halpusztulás volt a vízben - kezdte elektronikus levelét olvasónk, Rucz Aranka, aki a vízmű felé is jelezte a látottakat. A mai napon megdöbbenve látta, hogy már nem csak a halak, hanem a kacsák is pusztulnak - fotókat is készített a helyszínen.Olvasónk úgy véli, a természet védelme mindannyiunk feladata, és ez a környék legszebb zöldövezete, ahová sokan járnak pihenni. Aggódik a tó madárvilágáért, amit mellesleg sokan fotóznak is - de ezt csak akkor tudják megtenni, ha az állatok számára biztosítják az élhető környezetet.