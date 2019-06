Szinte mindenre gyógyír, de negyedóránként átrobog felette a villamos

Fotók: Farkas Judit

Ránézésre mezei zsurlók, bár elég viharvert példányok - állapítottuk meg a Vám téren, a temető melletti kanyarban a sínekre nézve. Éppen azzal szórakoztunk, hogy összeszámoltuk, hányféle vadon élő növény telepedett meg a Petőfi sugárúttól a szerkesztőségig - több mint negyven, közte számos gyógynövény. A mezei zsurló is egy közülük, bár úgy tudtuk, a nedves, nyirkos élőhelyeket kedveli. Megél a nyirkosabb erdőkben, töltéseken, árokpartokon, mezőkön - de akár a szántóföldön is. Azt is olvastuk, hogy nem bántóan igényes, bármilyen föld megfelel neki. Lehet, hogy a csapadékos időjárás nyugtatta meg a spórákat: itt érdemes új életet kezdeni. Aztán jöttek a villamosok, de akkor már mindegy volt.

A lovaknak mérgező, az embernek jót tesz: a népi gyógyászatban köhögés, reuma, köszvény ellen használták. Azóta kiderült, mennyi mindenre alkalmas még: például kötőszövetek, polipok és vérzések kezelésére. Gyógyteái vese-, húgyhólyag-, emésztőrendszeri és prosztatabetegségekre jók. Vérzéscsillapító, orrvérzések kezelésére használják. Segít fogíny-, szájüregi- és torokgyulladásnál, húgyúti fertőzéseknél, ödémás lábaknál. Gyenge, törékeny köröm és hajhullás esetében is alkalmazzák, mivel a benne lévő kovasav sok szilíciumot tartalmaz, ami az emberi szervezet számára létfontosságú elem. Egyes adatok szerint erősíti a szervezet ellenálló-képességét, és segíti a sebgyógyulást. Segít a lerakódott zsírok oldódásában, így fogyasztószerként is használható.

Nem nehéz összekeverni rokonával, a mocsári zsurlóval, ami viszont az emberre is mérgező. Begyűjtése májustól júliusig tart, pont a szezon közepén vagyunk. Csak annyit kérünk, ne a sínek között próbálkozzanak vele! Villamosbaleset ellen nem véd.