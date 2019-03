Van, aki mindig ugyanott szeret tilosban parkolni, és egyéb meghökkentő megoldások Szegedről

Következetesen szabálytalanul parkoló autót fotózott le olvasónk, Trischler Ferencné a Szilléri sugárútnál, a házak közötti belső részben. Az autó gazdája nem adja fel kényelmes helyét senki kedvéért, legyen az kerekesszékes, babakocsis vagy gyalogos. "Naponta foglalja el a járdalejárót így, elzárva a közlekedők elől" - panaszolta olvasónk."Emberünknek nem volt elég üres parkolóhely és túl sok lett volna a 15 méter séta. Inkább leparkolt a járdán, biztos ami biztos" - írta portálunknak Misi107, aki fotót is mellékelt a szép találatról. El kell ismerni, szokatlan hely ez a parkolásra. Küldött egy másik gyöngyszemet is - arról nem is mondunk semmit, mutatjuk mindkét képet."Sikerült elcsípnem egy igencsak szabálytalan parkolást a Szilléri sugárút Csillag tér felőli részén. Az még hagyján hogy a kedves autós szemben parkol a forgalommal, kis utcákban megesik, de ezen a szakaszon végig záróvonal van, amint a képen is látszik. Fogalmam sincs, hogyan sikerült ezt kiviteleznie, amikor alapból nagy a forgalom az utcában, de úgy sejtem, a távozása hasonlóan kalandos lesz... - írta olvasó-tudósítónk. Sajnos a történet végét nem ismerjük.