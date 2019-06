ÚtON: A sűrű forgalom miatt türelemjáték a közlekedés a városban

A bevezető utakon elsősorban befelé van nagyobb mozgás, a külső körutakon pedig már elég erős a forgalom mindkét irányban. Sok az autó a József Attila, Csongrádi és a Kossuth Lajos sugárúton, illetve a Csillag téri körforgalomban és annak vonzáskörzetében. A Brüsszeli, Római krt, József Attila kereszteződése is tele van, valamint a Szabadkai út végig,

a Kálvária, Petőfi sgt eleje szintén. A nagykörút teljes hosszában be

van sűrűsödve, csakúgy, mint a Felső Tisza part. A rakpart zárva, így a

belváros ma is ugyanolyan tragikus, mint az elmúlt napokban. A Tisza

Lajos körúton és attól beljebb mindenfele látni kisebb-nagyobb

torlódásokat. A hídfeljárók utcáiban, illetve a Belvárosi hídon is

lassan halad a forgalom, a Makai, Szőregi úton, Temesvári körúton

rengetegen tartanak a város felé.