ÚtON: két autó ütközött a felújítás alatt álló algyői hídon

Fotó: Tudósító

Megszűnt a dugó, a rendőrségi forgalomirányítás mellett újra halad a forgalom, ugyancsak 1 sávon, mivel újra felújítják a hidat, emiatt lámpa irányítja a forgalmat.Két autó ütközött az Algyői híd előtt csütörtök este. A rendőrség sajtóügyeletétől megtudtuk, az anyagi káros balesetben nem sérült meg senki, viszont a helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárják. Ha arra közlekedne, még most válasszon másik lehetőséget. A rendőrség kéri az autósok türelmét.Élénk a forgalom mindenhol. A belvárosi részeken a szokásos dugókkal találkozhatunk, a Dugonics tér könyékén, a Somogyi és Oskola utcában valamin a Boldogasszony sugárúton lépésben lehet haladni. A nagykörúton is sokan vannak, de folyamatosan megy a forgalom, a külső körúton is viszonylag torlódásmentesen haladnak a járművek. A hidakon sincs komolyabb fennakadás, a Belvárosi híd kicsit lassúbb, de halad. A külső részeken is jól lehet közlekedni, a sugárutakon is folyamatos a forgalom. Az algyői hídelőtt mindkét oldalon torlódásra kell készülni, egy sávon lehet közlekedni.