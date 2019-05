ÚtON: lépésben lehet haladni a belvárosban, baleset a Tisza Lajos körúton

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

- Tisza Lajos körút 50-nél hármas koccanás. Torlódik a forgalom.Pénteki csúcs van az utakon. Szőregi út befelé tele van, Temesvári körúton végig ér a sor, lámpáknál minden irányból várakozni kell. Belvárosi híd is megtelt araszolva haladnak a járművek, illetve minden irányból hosszú sorok vannak az újszegedi részen. Bérkert utcában is kilométeres a sor és a Bertalan hídon folyó munkálat miatt itt sem egyszerű a közlekedés be kell sorolni a belső sávba. Csillag tér környékén is rengetegen vannak Petőfi telep felől a Csap utcán kígyózik a sor. József Attilán is végtelen a sor kifelé - befelé és hát nehezíti a közlekedést, hogy a Dankó Pista és a Debreceni között útjavítás miatt lezárás van. Kossuth - Párizsi sarok is minden irányból tele van és itt is a kifelé menő szélső sáv lezárása komoly fennakadást okoz. Bakay Nándoron még mindig csak befelé lehet menni. Dugonics tér, Aradi tér, Rakpart szintén be van dugulva lépésben lehet haladni. Párizsi körúton mérik a sebességet!