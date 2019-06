ÚtON: Útfelbontások nehezítik a közlekedést Szegeden

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

A hattyasi vasúti átjárót is elkezdték felújítani, egy sávot már le is zártak kézi irányítással engedik a járműveket.Most kezdték fel bontani az Aradi tér, Tisza Lajos sarkon az egyetemi épület mellet az utat egyből hatalmas lett a káosz.Jól lehet haladni a körutakon, sugárutakon, még a hidakon sincs fennakadás. Szentháromságot érdemes elkerülni itt nem csak a körforgalmat csinálják hanem a Szentháromság is fel van marva. Izabella hídnál mérik a sebességet. Belvárosi részen is csak kisebb torlódások vannak a Dugonics tér valamint a Hősök környékén -