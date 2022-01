Két osztályt indít szeptemberben az idén 90 éves Zrínyi Ilona Általános Iskola. Mivel az intézményvezető elve, hogy a párhuzamos alsós osztályokban kvalitásban és életkorban is azonos tanítók foglalkozzanak a gyerekekkel, ezúttal két nagy szakmai tapasztalattal rendelkező pedagógusnak adta a leendő első osztályokat. Fekete Ágnes és Paálné Tóth Irén Rozália is ped 2 minősítéssel, valamint több évtizedes munkaközösség-vezetői tapasztalattal rendelkezik. Ők várják a beiratkozókat a családias hangulatú iskolába.

Balogh Kinga intézményvezető a Délmagyarországnak elmondta, az iskolában a diákok már első osztálytól kezdve tanulnak angolt. Emellett 5. osztálytól van tagozatos magyar nívócsoportos oktatás is.

– A rendelkezésre álló plusz­óraszámot tehát angolra, magyarra, illetve ezek mellett még matematikára fordítjuk, hiszen ezek azok a tantárgyak, amelyekből a diákok tudását kompetenciaméréseken monitorozzák, illetve ezekből felvételiznek a középiskolákba is. A megnövelt óraszámnak köszönhetően marad idő a gyakorlásra azok számára, akiknek valami nehezebben megy, a tehetségeseknek pedig érdekesebb feladatok megoldására is. Mindezek révén tanulóink magabiztos tudást szereznek, és a legjobb középiskolák legjobb tagozataira tudnak bejutni – fogalmazott.

A Zrínyi tagja a Kapocs iskolahálózatnak, mivel a komplex alapprogramot alkalmazzák.

– Ez az egyéni differenciált munkán alapszik, amely csökkenti a lemaradásokat, és segíti a képességeknek megfelelő oktatást – magyarázta Balogh Kinga.

Forrás: Frank Yvette

Az intézményben emellett működik a Sakkpalota program is, amelyben a tanterv részeként különböző tantárgyak kapcsán tudják a gyerekek alkalmazni a logikus gondolkodást. Ezzel kapcsolatban január 26-án bemutatóórát is tartanak az érdeklődők számára. De résztvevői a Keve programnak is, amely a biztonságos közlekedést segíti elő és a Boldog iskola programnak is, amelyben a gyerekek lelki egészségét gondozzák.

– Büszke vagyok rá, hogy azt mondják rólunk: itt valóban odafigyelünk a gyerekekre. Mivel nem nagy létszámú iskola a mienk, itt valóban ismer mindenki mindenkit, így ezt nem nehéz megvalósítani. Ráadásul sokszor generációk tanulnak itt: van diákunk, akinek a szülei és nagyszülei is ide jártak – tette hozzá.

A 20–25 fős osztályokban a gyerekek számára is ideális a tanulás, hiszen sok lehetőség van az egyéni odafigyelésre. A belváros közelsége pedig a külsős programok szervezését teszi sokkal könnyebbé, hiszen sétával elérhető a színház, mozi, bábszínház és múzeum is.

– A zeneiskola is itt van a szomszédunkban, így nem kell messzire menni hangszeres órákra sem, a délutáni úszást pedig a Némó úszósulival közösen tudjuk megszervezni azoknak, akik ezt igénylik, oda is hozzák-viszik őket – sorolta az intézményvezető, aki végezetül hangsúlyozta: befogadó iskolaként működnek, így minden jelentkezőt szívesen látnak.