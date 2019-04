15 évre adott kölcsön egy pandapárt Kína Moszkvának - videó

A hároméves hím, Zsu Ji és a kétéves nőstény, Ting Ting kilencórás repülőút után landolt a Zsukovszkij nemzetközi repülőtéren. A pandákat gondozójuk és a délnyugat-kínai Szecsuán tartományban lévő csengtui óriáspanda fajmegőrző- és kutatóközpont egy állatorvosa is elkísérte. A hosszú utazás alatt a pandák kedvenc ételeiket, egyebek mellett zsömlét, bambuszrügyet, répát kaptak, hogy nyugodtan és stresszmentesen vészeljék át a szállítást.A pandák a moszkvai állatkertben élnek a következő másfél évtizedben. A kutatási programban számos tudós, zoológus és gondozó vesz részt. Az állatok jólétére az orosz gondozók mellett kínai szakemberek is ügyelnek. Külön figyelmet szentelnek az állatok táplálkozásának. A moszkvai állatkertben fedett és nyitott részből álló pandakifutót építettek fel az új jövevények számára, amelyhez medence, itatók és "játszótér" is tartozik - mondta el Szvetlana Akulova, az állatkert igazgatója. Ez a második alkalom, hogy óriáspandapár érkezik Szecsuánból Moszkvába: először 1957-ben kapott kölcsönbe két pandát az orosz állatkert Kínától.