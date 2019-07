Az 1939-es kínai-japán háború szörnyűségéről került nyilvánosságra egy dokumentum

Annak feltárása, hogy mi történt a kínai-japán háborúban a csatamezőn, csak a jéghegy csúcsa. Ki kell derítenünk az igazságot, hogy tanulhassunk belőle, és a tragikus történelem többé ne ismétlődhessen meg"

Először került napvilágra japán írásos dokumentum arról, hogy az ázsiai szigetország hadserege vegyi fegyvert vetett be a második kínai-japán háborúban 1939-ben, Kína északi részén.Az 1939-ben bevetett egyik gáz felhólyagosította a bőrt és a nyálkahártyát, a másik, pedig tüsszentést idézett elő, és óriási fájdalmat okozott a légzőszervekben.A japán vereséggel zárult háború után a japán hadseregben igyekeztek szisztematikusan minden dokumentumot megsemmisíteni. A most bemutatott jelentést feltehetően a hadsereg egyik tagja őrizte meg.- hangsúlyozta Macuno.A dokumentumban az szerepel, hogy az ütközetről kidolgozott tervek szerintA július 6-i összecsapásban a japán hadsereg 31 "vörös" gránátot lőtt ki a géppuskával felszerelt kínaiakra. Július 17-én 60 "vörös" és 28 "sárga" töltetet használtak, másnap pedig 140 "pirosat" és 20 "sárgát".. Valószínűleg azért is vetették be először mélyen a hegyek között, hogy nehezebb legyen felfedezni - magyarázta a történész.A vegyi fegyverek használatát a háborúban az 1907-es hágai egyezmény tiltotta meg, amelyet Japán is ratifikált.