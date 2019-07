Nem Fukusima volt az első: a világ legnagyobb atomerőművét rongálta meg földrengés 12 éve

Nem Fukusima volt az első

A Kasivazaki-Kariva Atomerőmű 2011-ben. Fotó forrása: Wikipédia

Nem tették vissza a fedelet a tartályokra

Baleset nem, súlyos üzemzavar már történt a paksi atomerőműben

2003. április 11-én a tisztítási folyamat közben összetört a paksi atomerőmű 2. blokkjában 30 fűtőanyag-kazetta a tisztítótartályban - 2003. április 11-én a tisztítási folyamat közben összetört a paksi atomerőmű 2. blokkjában 30 fűtőanyag-kazetta a tisztítótartályban - az Országos Atomenergia Hivatal jelentését itt találják az esetről. A csarnok levegőjét elszennyezte egy radioaktív gázbuborék, és a szennyezésből a szabadba is került. Az esemény a 7-es skála szerint 3-as besorolást kapott, súlyos üzemzavarnak minősült. A blokk 2004-ben indult újra. Az összetört fűtőelemeket 2014-ben szállították Oroszországba, addig az atomerőmű területén őrizték a roncsokat.

Ha leírjuk a szót:, az olvasók nagy része tudja, mire gondolunk. Világszerte tele voltak a hírek a japán atomerőmű balesetével, és azóta is. A 2011-es japán fukusimai nukleáris katasztrófa után a hatóságok lezárták az ország összes, 54 atomerőművét szép sorban, karbantartásra. Azóta sem indultak újra.A Wikipédia szócikke szerint 2013-ban a fukusimai helyszín még mindig erősen radioaktív volt, több helyszínen pedig évszázadokig nem lehet mezőgazdasági termelést végezni.legalább 40 évig elhúzódik, és több milliárd dollárba kerül. 2019 áprilisában engedélyezték a hatóságok, hogy a közeli kisváros, O kuma lakói hazaköltözhessenek, holott a radioaktivitás még mindig sokszorosa a katasztrófa előtti szintnek.A fukusimai balesetet két, sajtóvisszhangot is kiváltó japán atombaleset is megelőzte. Ebből az elsőt 1999-ben a tokaimurai kísérleti urándúsító telepen emberi felelőtlenség okozta, ami két sugárfertőzött munkás azonnali halálához vezetett - 56 alkalmazott és 21 lakos kapott sugárfertőzést a hivatalos adatok szerint. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség akkor Csernobil után a második legsúlyosabb nukleáris katasztrófának minősítette a balesetet. A másodiknál földrengés volt a kiinduló probléma.A világ legnagyobbja volt a hét reaktorból álló Kasivazaki-Kariva Atomerőmű, Kasivazaki város közelében. A Wikipédia írja, hogy 2007 július 16-án egy földrengés komoly károkat okozott az erőműben, amit ugyanaz a Tepco nevű cég üzemeltetett, mint a fukusimai erőművet. A balesetet nem sorolják fel a legkomolyabb atomerőmű-balesetek között - a listán olyan esetek szerepelnek, mint a csernobili és a 2011-es fukusimai baleset , az 1979-es Three Mile-szigeti atomkatasztrófa, ahol részlegesen leolvadt a reaktormag -, és az 1961-es SL–1 baleset Idaho Fallsban, ahol egy katonai célú reaktor teteje repült le, három ember halálát okozva. Ám az üzemeltető cég már a Richter-skála szerint 6,8-os erejű földrengés másnapján újra akarta indítani az atomerőművet.A földrengésnek kilenc halálos áldozata volt, összedőlt majdnem 350 ház az érintett Niigata tartományban, több mint 400 pedig megrongálódott. Az állami hatóságok vétózták meg az intézkedést, és ki is derült, hogy a földrengés okozta igénybevétel nagyobb volt a tervezettnél. 21 hónapba telt, mire újra áramot termelt az erőmű - vajon mi lett volna a vége, ha sikerül az üzemeltetők terve?Kiderült az is, írta meg akkor az MTI, hogy a transzformátorházban kiütött tűz csak egy része volt a balesetnek. Már ott is hibázott a Tepco, mert azt, hogy radioaktív víz is kiszivárgott a tűz következtében, csak 12 órával később jelezték a hatóságoknak. Mindemellett a földmozgás következtében felborult mintegy száz egymásra rakott, alacsony radioaktivitású nukleáris hulladékot tartalmazó tartály. Némelyiknek nyitva volt a fedele, és másban sem voltak az üzemeltetők a helyzet magaslatán, mert a bajt csak másnap vették észre. Akkor, amikor újabb radioaktív szivárgást észleltek az erőműből.A Kasivazaki-Kariva Atomerőmű utolsó működő reaktorát 2012-ben végleg leállították.