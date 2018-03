Prémium kategóriába lépett a Konzum a Budapesti Értéktőzsdén

A Konzum Nyrt.:

A KONZUM Nyrt. történetének eddigi legfontosabb időszakát tudhatja maga mögött. 2017-ben a társaság Magyarország meghatározó befektetési csoportjává vált. A társaság által kezelt vagyon mértéke meghaladta a 150 milliárd forintot. Portfóliójában jelentős hazai vállalatok találhatók, olyan szektorokban, mint a pénz- és tőkepiac, az idegenforgalom és a kereskedelmi ingatlanhasznosítás. A KONZUM Nyrt.-nél jelenleg egy 30 milliárd forintos tőkeemelés zajlik, melynek eredményeként a társaság saját tőkéje meghaladhatja az 50 milliárd forintot.

Új kibocsátó került a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájába: a KONZUM Nyrt. részvényei 2018. március 7-én léptek feljebb a Standard körből. A BÉT legnagyobb és a befektetők körében legnépszerűbb kibocsátóit tartalmazó Prémium kategóriában így már 17 vállalat papírjai forognak; az elmúlt egy évben 4 részvénnyel is bővült a lista.Ünnepélyes csengetéssel indult a mai kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén, a Prémium kategóriába, azaz a legnagyobb és a befektetők körében legnépszerűbb részvények körébe lépett ugyanis a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. 2017 őszén a Masterplast és az Opus is feljebb lépett a Standard kategóriából, a Waberer’s részvényeit pedig rögtön a Prémium kategóriába vezették be a társaság tavaly nyári nyilvános részvénykibocsátása során, így az utóbbi egy évben a Konzummal együtt 4 új vállalattal, 17-re bővült az ide tartozó cégek száma.Érdekesség, hogy a KONZUM már Standard kategóriás papírként, 2017 októberétől likvidnek minősült, vagyis a részvények napi átlagforgalma egy negyedéven át meghaladta a 100 millió forintot. Tavaly a 7. legforgalmasabb papír volt a BÉT-en, közel 60 milliárd forintnyi értékben kereskedtek vele, ami a teljes részvényforgalom 2,2 százaléka. 2017. január 2-án 51 forint volt a záróára a részvénynek, mely 3 434 forinton búcsúzott 2017. december 29-étől, ami 6 633 százalékos emelkedést jelent. 2017. során a világ egyik legnagyobb mértékben növekvő részvénye volt, értékét több mint 66-szorosára növelve. A KONZUM Nyrt. kapitalizációja alapján jelenleg a pesti parkett 9. legnagyobb cége.A Standard kategóriából történő fellépés a vállalat kérelmére történhet; a Prémium körbe kerüléshez a kibocsátónak meg kell felelnie a BÉT követelményrendszerének. Feltétel például, hogy a kérelem benyújtása előtti két féléves felülvizsgálati időszakban a társaság mérete meghaladja az 5 milliárd forintot. A Prémium kategóriás kibocsátóknak angol nyelven is meg kell jelentetniük közzétételeiket. Publikálni kell a részvényesek számát (a KONZUM esetében 2 771 fő volt a kérelem benyújtásakor) és a közkézen lévő papírok összértékét is (jelen esetben 18,6 milliárd forint), bár ezekre a BÉT nem határoz meg küszöbértéket.Jászai Gellért a Konzum Nyrt. elnöke elmondta: az elmúlt egy év is bizonyítja, hogy a tőzsde egy óriási lehetőség a hazai cégek számára. A prémium kategóriába lépés hozzájárul ahhoz, hogy a vállalat regionálisan működő, közép-európai léptékben is meghatározó méretű befektetési holdinggá váljon. A KONZUM elnöke hangsúlyozta: a társaság tőzsdei szereplése jó lehetőséget biztosíthat nemzetközi források bevonására, valamint a részvényesek és intézményi befektetők bizalmának további erősítésére is.„Az utóbbi fél évben már harmadjára ünneplünk Prémium kategóriába lépést, ami jelzi, hogy a Budapesti Értéktőzsde nagyszerű platform a magyar vállalatok növekedési terveinek megvalósításához. A Konzum részvényei a befektetők körében népszerűek, a papír forgalom tekintetében is elkezdett felzárkózni a blue chipekhez. Ezt a növekedést tükrözi a társaság Prémium kategóriába lépése" – tette hozzá Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde elnök-vezérigazgatója.