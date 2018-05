Brutális kettős gyilkosságot próbáltak tűzzel elfedni Hódmezővásárhelyen - Képek, Videó

Fotó: Török János

Fotó: Török János

Fotó: Török János

A szemtanúk elmondása szerint a mentők és a rendőrség is pillanatok alatt a Gregus utcába ért. A mentősök azonban már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Nem lehetett segíteni a két elhunyton.

– Ez szerintem elismerésre méltó volt az ő korában. A feleségét mi csak Maminak hívtuk, kedves asszony... Sajnos pár évvel ezelőtt, betegsége miatt elvesztette a lábait

Péntek hajnalban tűz ütött ki Hódmezővásárhelyen egy Gregus Máté utcai családi házban, ahol két idős ember életét vesztette. Bebizonyosodott nem a tűz miatt halt meg a vásárhelyi idős házaspár, valójában kettős emberölés történt – jelentette be ma sajtótájékoztatón Piros Attila dandártábornok a Csongrád Megyei Rendőr- főkapitányság vezetője.A rendőrség munkatársai, a hajnali 4 óra 53 perces bejelentést követően érkeztek a helyszínre. A körzeti megbízott két holttestet talált a házban, azokon olyan koponyasérüléseket amelyeket nem lehetett összefüggésbe hozni a tűzzel – mondta Harkai István, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság vezetője. Ekkor hívták a helyszínre a Csongrád Megyei Rendőr- főkapitányság Bűnügyi forró nyomos szolgálatát. Gyorsan kiderült számukra, hogy a helyszínen tartózkodik a elhunyt szülők lánya és annak élettársa.A férfi nem volt a rendőrök előtt ismeretlen, többször követett már el erőszakos bűncselekményt, legutóbbi tette miatt április elején került szabadlábra. Mivel a nő és férfi ellentmondásokba bocsátkozott kihallgatásuk során, ezért őket egyből előállították.A 87 éves férfi és 78 éves mozgásában korlátozott felesége lakott a családi házban lányukkal. Rossz szemmel nézték lánya élettársát, aki már többször ült börtönben. Legutóbbi szabadulását követően a szülők nemtetszése ellenére költözött be a ház melléképületébe lányukhoz – ismertette az eset részleteit Rádi Norbert, megyei bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes.A pár italozó életmódja miatt folyamatos konfliktus volt köztük, ezért csütörtökön este a nő és a férfi úgy döntött bántalmazzák az időseket. Bementek a főépületbe, a lány az édesapját az konyhában szóval tartotta, míg az élettársa hátulról egy az élet kioltására alkalmas eszközzel megtámadta az idős férfit, aki belehalt a sérüléseibe, majd a hálószobában ugyanazzal az eszközzel a mozgásképtelen néni életét is kioltották. Ezt követően az volt a tervük, hogy egy PB gázpalack pusztító erejével tüzet okoznak az épületben, ezzel azt a látszatot keltve, véletlen balesetben haltak meg a szülők.Mindezek után távoztak otthonról, a városban kocsmákban töltötték az éjszakát. A kora hajnali órákban, amikor hazaértek látták, hogy nem sikerült a tervük, nem ég a főépület. Amikor kinyitották az ingatlan ajtaját, akkor lobbant lángra a tűz. Ekkor maga a lány hívta a segélyhívó számot, higgadtan közölte, tűz ütött ki a házban és bent tartózkodnak a szülei.A rendőrség a gyors intézkedéseknek köszönhetően olyan bizonyítékokat gyűjtött, melynek hatására az elkövető férfi részletes beismerő vallomást tett. A Csongrád Megyei Rendőr- főkapitányság mindkét feltételezett elkövetőt, több emberen elkövetett emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vette, és szombaton kezdeményezték az elkövetők előzetes letartoztatását.Mivel az 53 éves férfi többször követett már el erőszakos bűncselekményt, így nem lehetetlen, hogy a maximálisan kiszabható szabadságvesztés, azaz tényleges életfogytiglan vár rá.– Reggel 5 óra előtt pár perccel, a varrodába jövet vették észre munkatársaink, hogy ömlik a füst Lajos bácsiék házának ablakán. Azt is hallottuk, hogy pattog a tűz, de lángokat nem láttunk. Mi hívtuk ki a tűzoltókat – mondta egy asszony, aki a varrodában dolgozik.– Péntek reggel tűz ütött ki egy Gregus Máté utcai családi ház 3 négyzetméteres előszobájában. A füst pillanatok alatt betöltötte a házat, ezt látták meg az utcai járókelők – tudtuk meg Molnár Krisztinától.A megyei katasztrófavédelmi szóvivő megerősítette, két halott volt a házban. A tűz helyszínére 3 hódmezővásárhelyi egység vonult ki, és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is helyszíni szemlét tartott.Lapunk munkatársai reggel 7 órakor értek a helyszínre, amit a rendőrség minden oldalról lezárt. Akkor már sem tűzoltók, sem mentősök nem voltak a Gregus utcában, viszont feltűnően sok volt a rendőr. Nemcsak helyiek, hanem a megyei főkapitányságról is, akikkel máskor bűnügyi helyszíneken találkozunk.– Lajos bácsi és a felesége lehet a két áldozat. Mindketten 80 év körüliek, de inkább közelebb a 90-hez. Lajos bácsi a kora ellenére még nagyon aktív volt. De ez látszik a kerten és az udvaron is – mutatták a varroda dolgozói.Elmondták azt is, ahogy elérkezett a tavasz, ő mindennap kint volt a kertben, valamint mindig kapirgált. Látszik most is, hogy már kikelt a vetése. A fű is le van vágva az udvaron, a tyúkudvar pedig tisztára seperve.– mesélte egy dolgozó.Azt csak gyanítjuk, hogy a két idős ember hunyt el, megerősítést erről egyik szervtől sem kaptunk. Azt is a környék lakóitól tudtuk meg, hogy amikor kiérkeztek a tűzoltók, hajnali 5-kor az udvarban tartózkodott egy középkorú pár is. A Gregus utcaiak úgy mondták, Lajos bácsiék egyik hozzátartozója és annak élettársa. De azt nem tudták megmondani, hogy ők is ott laktak, vagy más miatt jártak ott.Mint említettük, a helyszínen nagyon sok rendőr dolgozott. A szomszédok között terjedő szóbeszéd szerint a két idős ember még a tűzeset előtt meghalt. Erről is kérdeztük a rendőrség sajtószolgálatát, de nem erősítették meg és nem is cáfolták. Az ügyről később ígértek tájékoztatást.5 óra körül a szomszéd varrodába érkező dolgozók észlelték, hogy a mellettük álló házból ömlik ki a füst. Azonnal értesítették a tűzoltókat, három vásárhelyi egység és a katasztrófavédelem műveleti szolgálata percek alatt a helyszínre ért, ahogy a mentők és a rendőrök is.Úgy tudjuk az épületben egy 80 év fölötti házaspár, Lajos bácsi és felesége lakott, de a szomszédok nem tudták megmondani, hogy a házaspár gyereke és élettársa is velük élt-e. Elmondták, hogy láttak egy középkorú párt a füstölő ház udvarában: valószínűleg az idős emberek lányát és élettársát.A tűz egy 3 négyzetméteres előszobában keletkezett de a füst az egész lakásra átterjedt.- Jelenleg helyszínelők vizsgálják át az épületet és a környéket, az utca mindkét végét lezárták a rendőrök.- Megkeresésünkre a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese elmondta,- Tűzoltó, mentő és rengeteg rendőr sorakozott péntek reggel Vásárhely egy szélső utcájában: a Gregus Máté utcában egy kigyulladt házhoz riasztották a hatóságokat.