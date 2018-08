Több mint 600 millió forintból fejlesztették a Montág-pusztai telepet - Új téli szállás épült a szürke marháknak

Az ünnepség kedvéért egy kisebb csordát behajtottak a legelőről az új karámba. Fotó: Kovács Erika

A Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság 25 évvel ezelőtt kezdett hozzá a szürkemarha-tenyésztéshez. Mára az állomány 2620 egyedet számlál. Ezzel az egyik legnagyobb hazai tenyésztőnek számítanak.– Természetvédelmi, fajtamegőrzési munkánk egyik újabb fontos állomása a Montág-pusztai telep átadása, amellyel nemcsak igazgatóságunk, hanem Csongrád megye is új, kiváló genetikai állományú törzstenyészettel gazdagodik – mondta a teljesen megújított telep avatóünnepségén Tirják László, a Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság vezetője.A beruházást a Pannon szikes sztyeppek és mocsarak helyreállítása elnevezésű projekt részeként, európai uniós forrásból valósították meg. A teljes beruházás 600 millió 345 ezer forint, amiből 105 millió forintot a puszta eredeti vízháztartásának helyreállítására fordítottak. Összesen 5 műtárgyat építettek, közel 5 kilométernyi csatorna- és töltésszakaszt alakítottak át.A projekt másik részeként az állattartó telepet építették át. Ennek költsége 495 millió 808 ezer forint volt. 1289 négyzetméteres istállót, közel 400 négyzetméteres trágya- és állatitetem-tárolót, gulyásszállást, szociális épületeket, irodákat építettek. A nagyobb tárgyalók lehetővé teszik, hogy a jövőben a nemzeti park munkája iránt érdeklődő látogatókat is fogadhatják. Az új karámrendszer pedig közel 8000 négyzetméteres. A telep energiaellátásához napelemes hálózat készült.Az új épületkomplexum 650-700 szürke marha tartására alkalmas. Az állomány 3500 hektár védett, nemzeti parki terület természetvédelmi kezelését oldja meg. A szürke marhákat bio minőségű legelőkön, megfelelő ökológiai körülmények között tartják tavasztól őszig. A téli szálláson pedig a következő tavaszig tartózkodnak az állatok.– Azt az egyensúlyt, amely a természet és az ember között évszázadokon át fennállt, a jobb élet utáni hajsza a természet rovására megváltoztatta. Ezt helyre kell állítani – emelte ki beszédében Lázár János, a térség országgyűlési képviselője.– A nemzeti park munkatársai az egyensúly helyreállítása érdekében végzik munkájukat. Ennek komoly állomása a mai, 600 milliós beruházás átadása – fogalmazott a képviselő.– Tornyai János azt mondta, hogy a nagy „sömmi" közepén élnek itt az emberek. Valószínűleg olyan polgártársainknak, akik hegyekhez, dombokhoz szoktak, furcsa, hogy mi szeretjük a pusztát és a nagy „sömmit" – tette hozzá a politikus. Lázár hangsúlyozta, az itt élők agrár kötődésűek, akik amellett, hogy szeretnének megélni az agráriumból, olyan világban kívánnak élni, amely hagyja boldogulni az embert, de nem veszi el a természetes élőhelyet.– Gazdászként mindig azt vallottam, hogy a földet mi csak örökül kaptuk az unokáinktól. Minden generációnak az az érdeke, hogy jobbá téve adjuk át utódainknak – emelte ki beszédében Nagy István agrárminiszter. Szerinte Makón és térségében elvégezték ezt a feladatot. Az elhanyagolt környezetet otthonossá, jobbá tették. Tájba illő épületek készültek, amelyekre a mai kor elvárásai szerint napelemek kerültek. – Hogy miből is látszik, hogy ez a beruházás rendben van? Semmi nem igazolja jobban, mint a fecskék. Nézzék meg a fecskerajt, amely itt köröz csapatostul az épületek fölött. Birtokba vették, elfogadták – közölte a miniszter.Nagy István hangsúlyozta, alakult egy új szürkemarha-törzstenyészet, ami 700 jószágból áll. A gazdasági előnyök mellett a génmegőrzést tekinti a nemzeti park a legfontosabb feladatnak. Nagy István arról is beszélt, ebben az uniós ciklusban a kormány 37 milliárd forintot fordított arra, hogy 92 projektben több mint 100 ezer hektárnyi területet újítsanak meg. Ezek a fejlesztések a jövő érdekeit szolgálják.