Megjelent a Florence + The Machine új albuma

A ’Hunger’ Florence Welch őszinte líraiságát és örömöt ötvöz, rávilágít azoknak a dolgoknak a hiányára, amelyeket szeretettel, gyűlölettel, megszállottsággal és szenvedélyekkel próbálunk betölteni.



Ahogy Florence fogalmaz, „a dal arról szól, hogy néha olyan helyen keresünk szeretetet, ahol nincs, és hogy néha, miközben próbálunk nem egyedül lenni, csak még jobban elszigeteljük magunkat. Úgy érzem, ebben a dalban megmutattam a sebezhetőbb oldalam, hogy segíteni tudjak másoknak, mert talán sokkal többen érzünk hasonlóan, mint ahányan be merjük ismerni."



Az énekesnő, Florence Welch egyedül kezdett el az albumon dolgozni dél-londoni stúdiójában – a lemez végleges verziója New Yorkban készült el, ésaz ikonikus New York-i látképről kapta a ’High as Hope’ címet.



Az albumon szereplő dalokban Welch egy új, érettebb szemszögből ír Londonban töltött gyermekkoráról, családjáról, kapcsolatairól és magáról a művészetről. A lemezen egymást váltják a pozitív és negatív élmények, az egyik pillanatban még Patti Smith előtt tiszteleg, a másikban pedig arról énekel, hogy SMS-ben hagyták faképnél. A ’High as Hope’-on öröm és harag keveredik, de végül az öröm kerül ki győztesen. „Ez folyamatos munka, de úgy érzem, hogy ezen az albumon tisztán és őszintén ki tudtam fejezni, hogy ki is vagyok én művészként".



A Florence + the Machine brit indie zenekar, Florence Welch énekesnővel az élén. Első studióalbumuk, a ’Lungs’ hónapokig vezette a UK Albums Chart listát és elnyerte a 2010-es Brit Awards ’év brit albuma’ díját. Második albumuk, a ’Ceremonials’ az Egyesült Királyságban 1. helyen, az USA-ban pedig a 6. helyen debütált. Legutóbbi albumuk, a ’How Big, How Blue, How Beautiful’ is a listák élén szerepelt, emellett az együttes számos Grammy és MTV Music Awards jelöléssel is büszkélkedhet.