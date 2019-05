Lebukott a precíz drogdíler - Videó

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást a 38 éves F. Dávid és a 36 éves T. István miskolci lakosok ellen. A férfiak hetente több alkalommal értékesítettek kábítószert a borsodi megyeszékhelyen, elfogásukra a KR NNI nyomozói 2019. május 20-án akciót szerveztek.A két férfi aznap délután egy miskolci cég telephelyén találkozott egymással, majd különváltak. T. István innen autójával elhajtott, majd a Bocskai utcában beült mellé egy nő. A nyomozók ekkor vonták ellenőrzés alá őket és a jobb első ülésen 25 ecstasy tablettát találtak, amelyről a 28 éves Sz. Judit elmondta, hogy azt éppen akkor vásárolta 50.000 forintért a férfitól. Az autóban további 68 tablettát találtak a rendőrök - számolt be az akcióról honlapján a rendőrség ..A nyomozók másik egysége közben F. Dávid mozgását figyelte, aki egy miskolctapolcai családi házig vezetett autójával, ahonnan egy óra elteltével fekete nylonszatyorral jött ki. Innen a férfi a belváros felé indult, azonban egy parkolóban leállították a rendőrök, és intézkedés alá vonták. A zacskóból körülbelül 500 gramm előre kiporciózott marihuána került elő, mindegyik csomagon egy-egy kezdőbetűvel. A jármű átvizsgálásakor a nyomozók megtalálták a betűkhöz tartozó könyvelést is a vásárlók neveivel, a megrendelt mennyiséggel és a kábítószer árával. A KR NNI munkatársai a férfi otthonát átkutatták, és a garázsban, valamint a kertben 17 tő – különböző fejlettségi fokú – marihuána növényt, valamint a termesztéshez és a kereskedelemhez szükséges eszközöket foglaltak le.A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bükk Közterületi Támogató Alosztályának közreműködésével a rendőrök kutatást tartottak abban a házban is, ahonnan F. Dávid a kábítószert elhozta. Ennek alkalmával különböző csomagokban összesen körülbelül 500 gramm marihuánát, 1 ecstasy tablettát, 2 gramm kábítószergyanús fehér port, valamint a porciózáshoz használatos eszközöket foglaltak le.Az éjszaka folyamán a rendőrök előállították T. István egyik vásárlóját, a 24 éves V. Bencét is, aki elmondta, hogy saját fogyasztásra évek óta vásárol a férfitól drogot.A KR NNI nyomozói a két fogyasztót kábítószer birtoklása, F. Dávidod és T. Istvánt kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A rendőrök a kereskedőket bűnügyi őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására.A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai szakértők bevonásával folytatják a nyomozást.