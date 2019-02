Miniszteri biztos: a magyar kormány nem határokban, hanem nemzetben gondolkodik

Szilágyi Péter kiemelte: a nemzet szélei nagyon tágak, a mostani rendezvényre is a világ több mint 30 országából érkezett pedagógus, köztük több száz határon túli magyar. Emlékeztetett arra, hogy a 19-20. században sok honfitársuknak kellett hazáját elhagynia, de kultúrájukat, nyelvüket, a Kárpát-medencét soha nem felejtették el.



A magyarság mára világnemzetté vált, amelynek mindig van egy központja, anyaországa, amely mindig segíti és hazavárja a magyarokat - mondta.



Beszámolt arról, hogy tavaly több mint 6000 magyar családot értek el és 10 ezer magyar gyermeket szólítottak meg a Külhoni magyar családok éve program keretében. Idén is ez a cél a Külhoni magyar gyermekek éve program során - fűzte hozzá.



Kitért arra, hogy több mint 3000 külhoni magyar oktatási intézmény működik a határon túl az oktatás minden szintjén. Ezekben csak magyarul vagy részben magyarul oktatnak, és több mint 250 ezer diák tanulja a magyar nyelvet, kultúrát.



Szilágyi Péter szólt a diaszpórában működő hétvégi magyar iskolákról, ismertetése szerint 213 ilyen intézményről tudnak.



Fontos adatként említette, hogy a külhoni magyarság 28 százaléka él a szórványban, őket szórványkollégiumok segítik. Közölte, szeretnék általuk megadni lehetőséget, hogy az ott élő magyar családok magyar intézménybe írathassák gyermekeiket.



Felhívta a figyelmet a Kőrösi Csoma Sándor programra, amely kifejezetten a diaszpórának szól, illetve a Petőfi Sándor programra, amely a szórványmagyarságot segíti.



A miniszteri biztos szólt a Határtalanul! program kibővítéséről is, és közölte: két héten belül megjelenik az új pályázat. A változásokat ismertetve elmondta: eddig csak hetedikesek utazhattak, mostantól a 8-12. osztályosoknak is lehetősége lesz erre, könnyítettek a középiskolák közötti együttműködésen, közös programokat kell majd megvalósítani, és külhoni iskolák is együttműködhetnek, illetve szülők is lehetnek kísérők. Rendezték emellett a kísérő pedagógusok díjazását is.



Maruzsa Zoltán köznevelési helyettes államtitkár kiemelte: az oktatási kormányzat is támogatja a rendezvényt. Szavai szerint olyan innovációhoz juthatnak a programon a résztvevők, ami a modern pedagógia és iskola egyik legfontosabb ismérve kell hogy legyen. Hangsúlyozta: a magyar oktatásban az innovációnak évszázados hagyománya van, és reményei szerint ez a jövőben is így marad.



Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes arról beszélt, hogy az esemény fontos elméleti és gyakorlati segítséget nyújt a pedagógusnak munkájukhoz.



Rámutatott: Budapest 2013 előtt a köznevelés területén kiemelt intézmény fenntartónak számított, mintegy 120 iskola tartozott a kezelésükbe. A megváltozott jogszabályok mellett is törekednek arra, hogy olyan feltételeket teremtsenek, amelyek lehetővé teszik a gyerekek tehetségének és képességeinek maximális kibontakoztatását. Ezt szolgálják a számukra szervezett szabadidős programokra, kulturális rendezvényekre, táborokra, fesztiválokra. Emellett a hátrányos helyzetű, köztük a fogyatékkal élőkre szintén kiemelt figyelmet fordítanak - tette hozzá.



A II. Pedagógus expóra több ezer résztvevőt várnak. A program keretében számos előadást, workshopot, kerekasztal-beszélgetést, kreatív pedagógiai gyakorlatot tartanak az oktatási nevelési rendszer szintjei - az bölcsődék, a óvodák, az iskolák - mellett a magyarországi és határon túli magyar intézmények témakörében.