Szijjártó: az európai polgároknak joguk van tudni az Európai Bizottság titkos terveiről

Ez Brüsszel eddigi legsúlyosabb hazugsága migrációügyben"

Most pedig mindent megpróbálnak megtenni, hogy jogilag kötelezővé tegyék a csomagot mindenki számára"

Az Európai Unió polgárainak joguk van tudni, hogy az Európai Bizottság a hátuk mögött milyen titkos terveket készít, hogy még inkább aláássa a kontinens biztonságát - mondta a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn, a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában.Szijjártó Pétert arról a dokumentumról kérdezték, amelyet az Európai Bizottság Jogi Szolgálata készített az ENSZ decemberben elfogadott migrációs jogi csomagjának következményeiről.- erősítette meg korábbi kijelentését a tárcavezető.Bejelentette, kezdeményezte, hogy az uniós külügyminiszterek következő, jövő heti tanácskozásán rendkívüli napirendi pontban tárgyaljanak arról, hogy az Európai Bizottság felhatalmazása alapján milyen titkos terveket készítettek eddig a migrációról, azoknak mi a céljuk, továbbá hozzák azokat nyilvánosságra és fejezzék be a tervkészítést.Szijjártó Péter úgy fogalmazott,Az ENSZ-ben tavaly szinte minden vita erről a csomagról szólt, amelyet Magyarország az első uniós országként utasított el, majd végül nyolc másik európai ország is így döntött - mondta.Hangsúlyozta, Brüsszel a szavazás előtt folyamatosan azzal próbált altatni, hogy nem kell a készülő csomag ellen tiltakozni, mert az jogilag nem lesz kötelező, az elfogadott paktumban végül mégis 80 alkalommal szerepel a kötelezettség szó.Felidézte, hogy az előkészítő fázisban Magyarországot végig kötelezettségszegési eljárásokkal fenyegették, hogy ne gátolja a közös európai álláspontot.- jelentette ki.Szijjártó Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Bizottság jogi szolgálatának anyaga hamis hivatkozásokat tartalmaz, mivel a migrációs politika nemzeti hatáskörbe tartozik.Kiemelte, az ENSZ globális migrációs csomagjaHangsúlyozta, a magyar embereknek joguk van ahhoz, hogy világossá tegyék, nem akarnak bevándorló országban élni, és nem gondolják, hogy a migráció alapvető emberi jog lenne.Szijjártó Péter szerint azért veszélyes az Európai Bizottság törekvése, mert ha kötelezővé tennék a globális csomagot, akkor például a migránsoknak ugyanolyan szolgáltatásokat kellene nyújtani, mint az ország területén jogszerűen élő, ott adót fizető embereknek.Ez pedig tovább inspirálná a migrációs folyamatokat, ami tovább növelné a terrorveszélyt - tette hozzá.A külügyminiszter megerősítette,Példaként említette erre a törekvésre a Hungary Helps programot, amelyben Magyarország több mint 7 milliárd forinttal támogatta a közel-keleti keresztény közösségeket abban, hogy ne kelljen elvándorolniuk.