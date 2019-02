Újabb leleplező videó: Gyöngyösi Márton hadat üzent volna Izraelnek

"Sipítozó izraeli nagykövet"

Azáltal megtalált felvételen az hallható, amint a jobbikos politikus arról beszélt pártja 2013-as Nemzeti Majális elnevezésű rendezvényén, hogy hadat kellene üzenni Izraelnek, az összes izraeli polgár nemzetbiztonsági kockázatot jelent, valamint a hazai zsidóság a cionizmus oldalára állt., Gyöngyösi Márton a múlt héten a Válasz Online-ban próbálta megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. "A Jobbik sosem volt antiszemita párt" - állította a Jobbik jelenlegi elnökhelyettese, aki az interjú során végig azt sugallta, vele is hasonló a helyzet. Csakhogy a probléma annyi, hogy pár éve méga magyar parlamentben. Nem könnyíti meg a dolgát a mentegetőzésben, hogy azbirtokába került egy olyan felvétel, amelyen tizenkét hosszú percen keresztül minősíthetetlen stílusban beszélt a zsidó emberekről, Izraelről és a magyarországi zsidóságról.Miután 2012 novemberében elmondta hírhedt beszédét a magyar Országgyűlésben, fél évvel később a munka ünnepén pártja, a Jobbik megtartotta a - napjainkra anyagi indokokra hivatkozva megszüntetett - Nemzeti Majálist. A politikus számára több lehetőség is kínálkozott: óvatosan kifarolhatott volna korábbi, botrányos álláspontja mögül, vagy pedig megerősíthette volna azt. Gyöngyösi Márton ez utóbbi megoldást választotta, és az esemény résztvevői előtt minden addiginál vehemensebb zsidózásba kezdett, jól láthatóan lubickolva a megmondóember szerepkörében. "Amikor nemzetbiztonsági kockázatról beszélünk, akkor nem a csíkcsicsói paraszt bácsiról beszélünk" - ezzel a nem is olyan burkolt antiszemita megjegyzéssel kezdte beszédét a több száz fős hallgatóság előtt. Pár gondolattal később még ennél is nyilvánvalóbbá tette, kire gondolt a Jobbik, és személy szerint saját maga, amikor kettős állampolgárok kiszűréséről beszélt.

Izrael Állam budapesti nagykövete volt az, aki a leghangosabban sipítozott, amikor elhangzott a november 26-ai beszédem



Gyöngyösi szerint minden egyes zsidó nemzetbiztonsági kockázatot jelent

- hangoztatta a "sipítozó" izraeli nagykövetről a ma már az antiszemitizmusát tagadó politikus. Miután több nemzetközi példát is felsorolt, hogy az egyes országban "hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéshez", rátért arra, valójában mire is megy ki a játék."Akkor, amikor a magyar-izraeli kettős állampolgárokat kiragadjuk a kettős állampolgároknak a népes köréből, akkor ezt a Jobbik egyrészről azért teszi, mert egy olyan államnak, mint a zsidó állam, Izrael állam, amely nemzetközi jogot megalakulása óta semmibe veszi, és a palesztinokkal szemben a népirtás minden eszközét beveti, legyen szó Gázai-övezetről, Ciszjordániáról. (...)"

Ennek (szerk.: Izrael) az államnak minden egyes állampolgára, járjon bárhol is, bárhol a világon, bizony-bizony nemzetbiztonsági kockázatot jelent



Cionistának mondta az ATV-t és a Klubrádiót



Szinte minden napra jut egy jobbikos antiszemita botrány

Kulcsár Gergely

Jakab Péter

Szávay István

Sneider Tamás

Bencsik János

Gyöngyösi Márton

- szögezte le a Jobbik jelenlegi elnökhelyettese, aki szerint a zsidó emberek nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek Magyarországnak. Hozzátette, hogy "nekünk magyaroknak van egy ennél is sokkal fontosabb okunk az aggodalomra", ez pedig az, hogy a zsidó államnak (rendszeresen így nevezte Izraelt beszéde során) első számú célpontja Magyarország. Ezt, egykori izraeli államfő szavaira alapozta, aki meglátása szerint gyarmatbirodalom-építő, és gyarmatosító politikát folytatott. "Ez Magyarországra vonatkoztatott nyílt hadüzenet" - lelkesítette a beszédét többször tapssal megszakító híveit a politikus, hogy aztán még ennél is jóval keményebben fogalmazva kijelentse, hogy - a magyar diplomácia tehetetlensége miatt - háborút kellene indítani Izrael ellen a történtek miatt.Hatalmas taps csendült fel a szavait követően, a népszerűségben fürdő Gyöngyösi pedig csak nem akarta abbahagyni a zsidó emberek gyalázását.A "magyar-zsidó viszonyrendszerre" utalva elmondta, hogy nem a Jobbik fellépése miatt feszült a helyzet, hanem "attól a provokációtól, ami a magyar néppel szemben zajlik." Ebből a nézőpontból kiindulva kijelentette, hogy nemcsak Izrael kívülről, hanem a hazai zsidóság belülről is feszíti a húrt, akik szerinte egyértelműen "a cionizmus oldalára álltak, a magyar nemzeti üggyel szemben." Nem mellesleg a cionisták egyik fő kommunikációs felületeként jellemezte az ATV-t és a Klubrádiót.Az a tény, hogy a zsidóságnak jelenleg, és hát nincs statisztikánk, de ha bekapcsolom a Klubrádiót, vagy az ATV-t, és egy picit így figyelem a körülöttünk zajló eseményeket, akkor azt az eredmény szűröm le, hogy csodálatos módon, a magyarországi zsidóság a cionizmus oldalára állt, a magyar nemzeti üggyel szemben.Miután Gyöngyösit ismét megtapsolták a jelenlevők, megismételte mondandóját. "Olyan a magyar zsidóság, amilyen, és felesküdött a cionizmusra" - mondta pár gondolattal később.volt parlamenti képviselő leköpte a budapesti holokauszt-emlékművet.jelenlegi frakcióvezető-helyettes a "kiválasztott néphez" tartozó bűnözők kiváltságáról beszélt egy lakossági fórumon. Azegy valóságos csokrot mutatott be a politikus hasonló megnyilvánulásaiból. "A magyar nemzet semmivel sem tartozik a zsidóságnak. Se bűnbánattal, se jóvátétellel. Ha Ön nem így gondolja, akkor én is aggódom. Egyszerű honpolgárként. Magyarként a magyarokért" – írta pár évvel ezelőtt Köves Slomónak címzett nyílt levelében, amelyben a "zsidó megmondóembereknek" is "beolvasott".képviselőnek nemrég azért kellett lemondania, mertdicsekedett.pártelnök esküvőjéről néhány hete napvilágra került egy videó, amelyen feleségeképviselő pedig több írásában isa 2012-ben az Országgyűlésben a "zsidók listázását" felvető Gyöngyösi Mártont, majd egyik cikkében összegyűjtötte azokat az amerikai zsidókat, akik miatt szerinte "izraeliek markába" került az Egyesült Államok.megkérdőjelezte a magyarországi holokauszt áldozatainak számát a Jewish Chronicle nevű izraeli lapban. Az "izraeli térhódítással" kapcsolatban pedig azt mondta, hogy a zsidók nemkívánatosak Magyarországon.