Megrázó! Könnyen lehet, hogy Balázs Fecó ezen az utolsó koncerten kapta el a vírust

Balázs Fecó, november 7-én, tehát 11 nappal azelőtt, hogy kórházba került, még boldogan koncertezett. Radics Béla legendás helyén, a pesterzsébeti Csili Művelődési Központban lépett fel.

Az elmúlt hónapokban számtalanszor hallhattuk zenészektől, színpadi emberektől, hogy őket a fellépések, a bulik éltetik. Könnyen lehet, hogy Balázs Fecó a hosszú kihagyás után, a nehezen viselt karantén után, egyszerűen csak érezni akarta, hogy él. Vágyott a színpadra, a közönségre, ami az egész életét jelentette.

November 18-án már annyira rosszul volt, hogy bement a kórházba, november 11-én viszont még boldogan játszott. Érezhetően, hallhatóan elemében volt. Radics Béla egykori legendás helyén – vele zenélt Kosik Kristóf is. A legendás zenész a Taurusban használt, eredeti Hammondjánál ült, Kosik Kristóf pedig Radics Béla gitárján játszott. A Taurus együttes dalait adták elő, a pesterzsébeti Csili Művelődési Központban. Kosik Kristóf azt mondja, akkor még teljesen jól volt Balázs Fecó – ír az utolsó koncert megrázó részleteiről az Origo.

Amikor Kosik Kristóf pár nappal később meghallotta, hogy Balázs Fecó kórházba került koronavírussal, összeszorult szíve.

És amikor megtudtam, hogy meghalt, á, még mindig nem vagyok magamnál

– mondta.

Azonnal megértette, hogy vele adta az utolsó koncertjét, és a Taurus nóták voltak az utolsók, amelyeket eljátszott a rockzenész.

A sikeres ügyvéd, Kosik Kristóf, aki kiváló zenész is, 2004-ben ismerte meg Balázs Fecót, amikor Som Lajossal és Váradi (Vadölő) Lászlóval azt tervezték, hogy összehoznak egy Taurus és Radics Béla emlékkoncertet.

Balázs Fecó akkor elhajtott. Azt mondta, hogy az már nagyon régen volt, és ő nem akar ezekkel az emberekkel szóba állni. Én akkor kezdtem el keresni Béla gitárját, ezután sokáig nem beszéltük – mondta, majd hozzátette, hogy 2017-ben viszont újra találkoztak és akkor már azt tervezgették, hogy valamit kellene csinálniuk közösen. 2019-ben előkerült Radics Béla gitárja, amit megszerzett a gitáros, idén pedig Balázs Fecó Hammondját is megvette tőle. Azt, amin a Taurusban játszott.

Most is itt van a szemem előtt, mert lent vagyok a próbateremben. Abban maradtunk Fecóval, hogy a Radics Béla életműlemezre felhammondozza a Kőfalak leomlanakat. Ez sajnos elmaradt – tette hozzá szomorúan Kosik Kristóf, aki azt mondja, nem jártak össze, nem bennfentes, de nagyon jóban voltak.

Amikor találkoztunk, vagy felhívtuk egymást telefonon, jókat röhögtünk, meg beszélgettünk, mert pontosan tudtuk, hogy miről van szó. Aki zenész, tudja, hogy egy Fecó szintű muzsikussal együtt játszani a színpadon mit jelent. Ezt nem lehet lefordítani civil nyelvre, csak mi tudjuk, zenészek.

Ő egy legenda – magyarázta, majd arról beszélt, hogy egy végtelenül szerény, csendes embernek ismerte meg, olyannak, aki mindemellett teljesen tisztában van a saját képességeivel, és azzal, amit letett a magyar rockzene asztalára. Nemcsak a Taurussal, a Korállal is.

A Homok a szélben, a Kőfalak leomlanak, vagy a Ne állj meg soha már az én személyes életemben, a nehéz időszakaimban is nagyon fontos pillanatokat jelentett. Este betettem, meghallgattam, kétszer, háromszor, ötször, tízszer, aztán másnap felkeltem és mentem tovább – magyarázta, majd arra terelődött a szó, hogy Kosik Kristóf szerint egy „elképesztő generációba” tartozott a koronavírusban meghalt Balázs Fecó.

Ahogy meg tudták határozni a maguk körül lévő világot, az maga volt a csoda!

Egy művész értékét nem az adja, hogy hány hangot játszik le egy másodperc alatt, hanem az, hogy hogyan tudja maga körül megformálni a világot. Ezek az emberek megformálták a világot, ami a zsenikre jellemző. Balázs Fecó pedig abszolút zseni volt a maga egészen elképzelhetetlen szerénységével együtt.

Kosik Kristóf azt is elmesélte, hogy amikor Balázs Fecó meglátogatta a szívműtétje után, és ő megkérdezte, mit ihat, a zenész azt mondta, egy pohár bort, mert az még belefér. A gitáros gondosan bekészítette neki azt a fajtát, amiről a telefonban megegyeztek. Aztán, amikor megérkezett hozzájuk, úgy döntött, inkább rövidet iszik és sört. Nem is egyet. Jót nevettek.

Ma már sajnos az édesapám sem él, ők is ismerték egymást. Egyszer úgy búcsúztak el egymástól apuval, hogy egy üveg vörösbort ott hagyott Fecó, és mondta, hogy ezt legközelebb együtt isszuk meg. Ez most már az égben fog megtörténni – emlékezett vissza, majd azt is hozzátette, hogy

nagyon kevés olyan ember van a világon, és szerinte Fecó ilyen volt, hogy ha összedörzsöl két szálat, vagy faágat, vagy csoszog, akkor is zenél.

Azért szerettem és szeretem most is, mert egyszerűen folyt belőle a muzsika. Balázs Fecó maga volt a zene„

– mondta, majd végül hozzátette, nagyon fáj neki, hogy Balázs Fecó nem tartja be az ígéretét, nem játszik már, és nem kerül fel a Radics Béla életműlemezre…