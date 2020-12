MCS LoL döntő – Hiába a Pentakill, egy remek fordítás után eldőlt a bajnoki cím sorsa

Négy mérkőzésre volt szüksége a Megyék Csatája győztes League of Legends csapatnak, hogy eldöntse a finálé párharcát.

Elérkezett a Megyék Csatája – Országos E-sport Verseny League of Legends tornája a mindent eldöntő szériához, amelyben a Budapesti Griffek és a Nógrádi Tollas Vitézek csaptak össze az 500 000 forintos főnyereményért. Az izgalmakban és remek egyéni megmozdulásokban gazdag mérkőzések több ezer embert ültettek a képernyők elé, de a végén csak egyetlen csapat örülhetett igazán. Az alábbiakban következik az MCS LoL döntő rövid összefoglalója.

Budapesti Griffek vs. Nógrádi Tollas Vitézek (1-3)

Kicsit álmosan kezdte mindkét csapat az első felvonást, apróbb hibák tűzdelték a döntő első 20 percét. A hibákat végül a Griffek tudták hamarabb maguk mögött hagyni, két csapatharcból ők kerültek ki győztesen, sőt a másodikban Matebuff egy Pentakillt is szerzett Miss Fortune-nel. Jól választottak hősöket, úgy játszottak a Griffek, ahogy azt az eddigi összecsapásokon megszokhatták tőlük. Hiába a 0-1, a Tollas Vitézek nem dőltek kardjukba, hanem megrázták magukat és egy teljesen más arcukat mutatva csatlakoztak be újra az Idézők Szurdokába. Akalit megkapta Kubu, ez a páros együtt teljesen ellehetetlenítette wAZIER törekvéseit, hogy legalább egy kisebb hátránnyal megússza a felső ösvényes párharcokat. Mindeközben Túróstészta és edru folyamatosan kereste a konfliktusokat, amelyeket rendre megnyertek Sora és Sanya ellen. A Miss Fortune ezúttal is győzelmet ért, csak most Frenna kezében tündökölhetett a kalózhölgy.

1-1 után ismét megkaphatta Kubu Akalit, ami végzetes hibának bizonyult. Mint kés a vajon, úgy száguldott át az ellenfél sorai között a nindzsa. Nem fordítottak elég fókuszt a nemzetközi szinten is komoly eredményekkel büszkélkedő srácra, ami ismét a vereséget jelentette a Griffek számára. Ki kell még emelni edru középső ösvényes Malphite-ját, amivel sikerült tönkrevernie Sora Yonéját. Az utolsó felvonásban már nem volt ott fejben a Szurdokban a Griffek ötöse, könnyedén pontot tett az ütközet végére a Tollas Vitézek csapata.

Megyék Csatája League of Legends torna győztes Nógrádi Tollas Vitézek ötöse

Felső ösvény – Kubu

Dzsungel – Túróstészta

Középső ösvény – edru (csoportkörök végéig Carrie Fisher)

Lövész – Frenna

Támogató – Zumei

Bár a versenyek véget értek, további érdekességekért mindenképp látogassátok meg a Megyék Csatája oldalát a következő napokban.