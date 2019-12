Célba ért az Algyői Angyal

Példaértékű az az összefogás, ami az Algyői Könyvtár szervezésében megvalósult, ugyanis a helyiek mellett Szegedről és Dócról is érkezett jelentős felajánlás, sőt még Jászberényből is érkezett adomány.

Példaértékű az az összefogás, ami az Algyői Könyvtár szervezésében megvalósult, ugyanis a helyiek mellett Szegedről és Dócról is érkezett jelentős felajánlás, sőt még Jászberényből is érkezett adomány. Tisztítószerek, mosószer, vécépapír, papír zsebkendő, lányoknak tisztasági szerek, tartós élelmiszerek, nassolni valók, szaloncukor, új zoknik, bugyik, kabátok, nadrágok, téli cipők, könyvek, társasjátékok – megszámlálhatatlan mennyiségben érkeztek a felajánlások, épphogy meghirdette akcióját az intézmény.

A gyűjtést koordináló könyvtárostól, Szilágyi-Perjési Katalintól megtudtuk, többször volt olyan, hogy reggel már ott várta az ajtóban őket a csomag, civil szervezetek és magánszemélyek egyaránt megmozdultak a Nagyváradi Szent Angéla Otthon árváinak megsegítése érdekében. – Volt olyan is, aki két-három alkalommal is hozott felajánlást. Az emberek nagyon jók, csak kellene egy felület, ahol ezt megmutathatják. Nagy öröm, hogy ennyien segítettek, jövőre is megszervezzük a gyűjtést, de még nem döntöttük el, kiknek a javára – emelte ki.

Megtudtuk, az adományokból százegy csomag állt össze, amiket az önkormányzat kisbuszával szállítottak el az otthonba. Gubacsi Enikő képviselő, Dományházi Edit könyvtárvezető és Szilágyi-Perjési Katalin könyvtáros vitte el az ajándékokat, míg a busz elvezetését Katalin vállalta. Azonban a jármű bepakolásához jelentős segítséget kaptak, ugyanis a pénteki adventváró eseményen jelen lévő szülők és gyerekek láncba állva pillanatok alatt megtöltötték a buszt.

– Hatalmas öröm volt, és az is, ahogyan az árvák fogadtak minket. Volt egy kislány, aki már az utcasarkon várt minket Nagyváradon. Még műsorral is készültek, ugyanis többen zeneiskolában is tanulnak. Nagyszerű feltöltődés, lélekmelengető érzés volt így az adventi időszakban – tette hozzá Szi­lágyi-Perjési Katalin.