Így népszerűsítik a bicajozást a szegedi cégek

Inkább bringázz, Szeged! - címmel workshopot szervezett helyi cégeknek a Magyar Kerékpárosklub. Az eszmecserén arról esett szó, mi kell ahhoz, hogy a dolgozók szívesebben válasszák a kétkerekes közlekedést, s hogy milyen előnyökkel jár ez a munkavállalóknak és a munkaadóknak egyaránt.

Ezt ne hagyja ki! Csaknem 25 milliót keresett Karácsony jogtalanul

A workshopon néhány olyan szegedi cég is beszámolt a tapasztalatokról, akik már élen járnak a kerékpárbarát munkakörnyezet kialakításában.

Halász Árontól, a kerékpárosklub elnökhelyetteséről és szóvivőjétől megtudhattuk, hogy Magyarország Európa 3. legkerékpárosabb országa, ami főleg a Dél-Alföldnek és a Kisalföldnek köszönhető. Ezeken a területeken a felnőtt lakosság 35 százaléka közlekedik állandó jelleggel biciklivel.

A legtöbb embernél a biztonságos és jó bicikliút, valamint a zárt biciklitárolók megléte az elsődleges szempont ahhoz, hogy kerékpárra pattanjon.

A cégek részéről három szegedi munkáltató, a Pick Szeged Zrt., az Evosoft Hungary Kft. és a Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. számolt be a kerékpárosbarát környezet kialakításáról. Az Evosoft informatikai cég például kerékpárflottát, kerékpáros kiegészítőket, szervízműhelyet és egy 90 férőhelyes biciklitárolót szerzett be. A környezetgazdálkodási Kft.-nél pedig pótszabadságot vezettek be a rendszeresen biciklivel járók számára. Nagy Sándor szegedi városfejlesztési alpolgármester hozzátette, hogy a jövőben más olyan cégeknek is szeretnének biztosítani támogatást, akik hasonlóan beszállnak a fenntartható közlekedésbe.

Árva János, a Magyar Kerékpárosklub tagja felmérésekre hivatkozva azt is megosztotta, hogy a kerékpárral közlekedő dolgozóknak alacsonyabb a stressz szintje, sőt akár a felére is csökkenhet a szív- és érrendszeri, valamint a rákos megbetegedések aránya a körükben. Mivel aki többet mozog, vitálisabb is, így 1,3 nappal kevesebbet hiányzik betegség miatt a munkahelyéről. Egy nagyobb cég esetében ez akár 130 nap betegszabadság megspórolását is jelentheti.

Szóba került Szeged kritikus pontja, Magyarország egyik legforgalmasabb kerékpárosútvonala, az Oskola utca is. A résztvevők megállapították, hogy a szakasz látványos képet ábrázolt a fenntarthatatlan autóhasználatról, sőt balesetveszélyes is volt.

A felújítás után amszterdamihoz hasonló biciklis közlekedés folyhat majd az utcán.

Csüllög Imre, a Magyar Kerékpárosklub szegedi szervezetének vezetője végül arra az alap problémára is felhívta a figyelmet, hogy a társasházakban nem kielégítő a biciklitárolók nagysága, általában nincs elég hely mindenki számára. Hogy a helyzet javuljon, külön szabályozásra lenne szükség.