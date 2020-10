Jákó Miriam: Cél az olimpia!

A tizedikes Jákó Miriam sokféle fegyvert forgat, fő versenyszáma a légpisztoly, a sportpisztoly és a standard pisztoly. A Szegedi SZC Vedres István Technikum Jó tanuló, jó sportolója igazi éremhalmozó, ahol elindul, ott dobogóra áll.

– Az egész úgy kezdődött, hogy apukámék megalapították az egyesületünket 2010-ben, és elkezdtek a zsombói iskolában lövészetet tartani. Engem is érdekelt, hogy mi zajlik ott, ezért én is velük mentem, és a többiekkel együtt elkezdtem ízlelgetni a sportot. Anyukám és apukám is lövők, nem mellesleg a szegedi lőtéren ismerték meg egymást, sőt még a nagypapám is versenyzett. Nálunk ez családi tradíció, amit én folytatok.

Türelmetlen voltam, sokat hisztiztem kiskoromban, hogy mikor lőhetek végre. Nyolcévesen Romániában versenyezhettem először, mert Ma­­­gyarországon csak 10 éves kortól lehet indulni. Ekkor már nem lehetett leállítani – mondta lapunknak Jákó Miriam, a Vedres tanulója.

Gyorsan és pontosan

– Elfoglaljuk a lőállásunkat, majd korlátlan számú próbalövést adhatunk le. Ezután kezdődik az értékelt rész, amiben 60 lövést adunk le korcsoporttól függően, és ez alapján az eredmény alapján derül ki, ki jutott a döntőbe. Persze a legizgalmasabb a döntő, amikor az első nyolc versenyző méri össze a tudását. A versenyeken vannak gyors számok, ezek a leglátványosabbak. Ilyenkor 20, majd 10, illetve az olimpiai számban 3 másodperc alatt adjuk le az öt lövést, 60 lövés után pedig kiderül, hogy kinek sikerült aznap a legtöbbször eltalálni a tábla közepét – mesélte Miriam.

Országos bajnok

A törékeny termetű lövészlány fiatal kora ellenére többszörös országos bajnok légpuska, légpisztoly, target sprint és számszeríjász sportpisztoly versenyszámokban. A közelmúltban Nyíregyházán megrendezett target sprint ob-n és az ifi ob-n Budapesten sportpisztoly (olimpiai) és standard pisztoly versenyszámban is országos bajnok lett.

Országos csúcsot tart légpisztoly ifi/junior 60 és standard pisztoly versenyszámokban, ifjúsági Európa-bajnok, világkupán bronzérmet szerzett csapat tagja, az eszéki Európa-bajnokságon csapatban ezüstöt szerzett. Mindezek mellett az országos diákolimpiát többször megnyerte, és nemrég megkapta a Magyarország Jó tanulója, jó sportolója 2019 kitüntetést.

Jó tanuló jó sportoló

Miriam 2018 óta jár a Vedresbe, a nyelvi előkészítő szakra. A ti­­zedikes lány szinte az összes tantárgyat kedveli. A matek, a fizika és a történelem a kedvence, a szakmai tárgyakból az építő és a pénzügyi ismereteket, a gyakorlati órákat kedveli.

– Sportlövészetben az olimpiai bajnoki címig akarok menetelni, de a legközelebbi célom az, hogy a 2021-es Európa-bajnokságra kijussak. Emellett az iskolában is jól akarok teljesíteni. Építészmérnök szeretnék lenni.