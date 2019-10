Névadó találmánya segíti a tervezést

Korábban a bordányi iskola név­adója, Ádám Jenő találmánya segítségével állították össze az órarendet. A szerkezetet, amit relikviaként őriznek a mai napig, az egykori pedagógus saját maga készítette.

Ádám Jenő 1929. október 12-én született Kiskunmajsán, 1949-ben kezdett el tanítani az akkori Felsőbordányi Állami Általános Iskolában, ahol 1989-es nyugdíjazásáig negyven évet dolgozott. A mai iskola elődje, az első épület 1968-ban épült négy tanteremmel. Az azóta többször megújult és bővített intézmény 2004. szeptember elsején vette fel Ádám Jenő nevét. Az iskolában ma 248 diák tanul.

Az egykori tanító a neve mellett egy különleges relikviát is az intézményre hagyott, amelyet Ocskó Zoltán igazgató a szobájában mutatott meg. A tanév előtt a tantárgyfelosztáskor határozzák meg, hogy kinek milyen tárgyból, melyik osztályban hány órája lesz. Ehhez készített egy különleges, lyukakból és dugókból álló táblázatot Ádám Jenő, ami a digitális korszak ellenére is ott maradt a falon.

– Minden órát külön címkével látott el, a színek a ta­nárokat jelzik. Egy időben használtam én is, de a számítógéppel egyszerűbb. Egyébként a program is ugyanígy működik, annyi az előnye, hogy ki lehet nyomtatni – mutatta az igazgató. Azt is megtudtuk, a táblázatot maga Ádám Jenő készítette, ő furkálta ki a lyukakat és gyűjtötte össze a parafa dugókat. – Érdekességként és emlékként őrizzük a mai napig – tette hozzá Ocskó Zoltán.