Sokféle zöldség a fagyok előtt szépen kifejlődik a konyhakertekben

A saját termesztésű zöldségekről nem érdemes lemondani ősszel sem a kertművelőknek, több olyan is akad, amelyet bátran elvethetünk még most is, köszönhetően rövid tenyészidejüknek. Így az ősz beköszöntével is élvezhetjük a saját, friss, egészséges zöldségeinket.

Ezt ne hagyja ki! Hallgat Bíró László visszalépéséről a Jobbik Közeledünk a nyár végéhez, ám ez a másodvetés szempontjából nem probléma – a késői termés sikere nagyban függ attól, hogy megfelelően elő tudtuk-e készíteni a talajt. Az ásás és a gereblyézés elengedhetetlen, és természetesen az öntözésről sem szabad megfeledkezni. Jó tudni, hogy másodvetésben néhány faj kevesebbet terem, de ez ne vegye el a kedvünket, a területet úgy is művelni kellene. Bőségesen válogathatunk a finom és egészséges növények közül, például a kelbimbó, a bab, a kapor és a kínai kel is ideális erre a célra. Egészen szeptember közepéig ismételten vethető a fekete és a hónapos retek is. A fejes salátáról sem kell lemondanunk, augusztus közepétől a hónap végéig fólia alá ismét vethetjük, ami az ültetési idő után 6 héttel már szedhetővé válik. Sokféle egyéb saláta vetésének is ilyenkor van itt az ideje, a mezei és a tépősalátáról így még az őszi fagyok beállta előtt szedhetünk friss, egészséges leveleket. Jó választás lehet a zöldségfélék közül az áttelelő spenót és sóska is, ezeket szeptember végéig vethetjük el. Még idén is élvezhetjük a friss spenót ízét, ha augusztus végéig korai fajtát teszünk a földbe. Egészen a hónap végéig vethető még a rukkola és az étkezési vöröshagyma is, de a gondosan előkészített ágyásokba ilyenkor a cékla és a póréhagyma is ideális. Ezek a zöldségek a nálunk szokásos őszi időjárásnak köszönhetően még a fagyok előtt kifejlődnek. Az így megtermelt céklát pedig jól lehet télen tárolni. Cserepekbe fűszernövényeket is elvethetünk, így védett helyen lesznek, és könnyedén mozgathatjuk is azokat, ha túl hidegre fordulna az idő. Ilyen például a kapor, a koriander, a majoránna, a bazsalikom és a metélőhagyma is. Hazánkban az egyik legelterjedtebb fűszernövény a petrezselyem, és jó hír, ezt is el lehet ültetni augusztusban. Bár elég lassan nő, de egy hosszan elhúzódó nyár végi időjárással van esélyünk az erősebb fagyok előtt friss leveleket szedni.