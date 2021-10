Szemléletformáló foglalkozásokon ismerkednek az autizmussal a múzeum dolgozói

Érzékenyítő foglalkozáson vettek részt a Koszta József Múzeum dolgozói a Múzeumok Őszi Fesztiváljának egyik programjára készülve. Elméleti és gyakorlati feladatokon keresztül ismerték meg az autizmussal élők látásmódját, hogy a jövőben a speciális igényű embereknek is szóló programjaikat minél zökkenőmentesebben és sikeresebben tudják megrendezni.

– A múzeum megkeresésére szerveztük meg ezt a foglakozás-sorozatot, négy-hat alkalommal fogunk majd közös műhelymunkát végezni

– számolt be Tóth Annamária, autizmus szakos gyógypedagógus lapunknak. Úgy fogalmazott, a múzeum az autizmussal, e láthatatlan fogyatékossággal élők csoportját célozta meg.

– Azért mondom, hogy láthatatlan, mert nincs stigmatikus jele, nem látszik, viszont nagyon markáns tünetekkel járhat. Egy-egy ilyen kötött helyzet, mint például egy múzeumlátogatás, ami a hétköznapi ember számára rugalmasan megoldható, számukra nagyon-nagyon nehéz. Ezekkel a foglakozásokkal próbáljuk meg kicsit „kékebbé”, autizmus-baráttá varázsolni a kiállításokat. Olyan segédeszközöket szeretnénk biztosítani az autizmussal élőknek, amelyekkel a múzeumlátogatás komfortosabbá válik a számukra és a környezetük számára is – fogalmazott a gyógypedagógus.

Mint Filep Fanni, a Koszta József Múzeum régész-muzeológusa elmondta, a Múzeumok Őszi Fesztiváljának egyik programjaként november 9-én a „Láss a szíveddel!” elnevezésű rendezvényükön ők is szerveznek egy érzékenyítő programot, ahol más csoportok mellett az autizmussal élők látásmódját is bemutatják. Az egyik kiállásukat pedig úgy fogják kialakítani, hogy az az autisták számára is könnyen befogadható legyen.

– Gyakorlati tanácsokat is adunk az előttünk álló közös foglakozások során, de ahhoz, hogy a gyakorlatokat értsék, szükség van némi elméleti háttérre is. Egy „autizmus-szemüveget” próbálok átadni, hogy azon keresztül lássanak, és értsék az itt dolgozók is, mire van szükségük az autistáknak – tette hozzá Tóth Annamária.