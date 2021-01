Vadaspark: szamárcsikó született az állatkertben – Fotó

Aranyos hírt hozott a Szegedi Vadaspark az újévben, hiszen hétfő reggelre megszületett Ida és Kelemen, a szamárpár újabb csikója. A kis csődör a Bonifác nevet kapta, és anyja óvó tekintete mellett piheni ki a születés fáradalmait. – írja a Szegedi Vadaspark közleményében.

Bonifác érkezésére már régóta vártak, hiszen Ida szemmel láthatóan nagyon közel járt már az elléshez. “Szélte-hossza egy volt ” – szokták ugye mondani. Az időzítés pedig tökéletes lett, és bár egy szamár születése nem tekinthető a vadaspark hatalmas szenzációjának, mégis szívmelengető érzés egy kis csacsit látni. Az ünnepek után egy ilyen hírrel sokkal jobb érzés nekivágni az új évnek.

Bonifác is a szamarakra jellemző hatalmas füllel született, amely jól látható még úgy is, hogy a szalma között összegömbölyödve pihen.

A szamarak nagy füle egyrészről a kifinomult hallás érzékszerve, másrészt származásának éghajlatáról árulkodik: a túlhevülés ellen védi az állatot, mivel nagy párologtató felület is egyben.

Ugyanakkor a házi szamár előnyös tulajdonsága, hogy nem igényes a takarmányozásra, a betegségekkel és a szélsőséges időjárási körülményekkel szemben ellenálló, termetéhez képest nagy a teherbírása, amelyet gyakran az ember a végletekig kihasznál.

-hívja fel a figyelmet a vadaspark.

Szerencsére a kis göndörszőrű apróságnak nem kell “kihasználástól” tartania, ahogy szüleinek sem. Egy ideig még anyjával a Dél-Alföldi Tanya-bemutató istállójában erősödik, majd rövidesen találkozhat apjával, Kelemennel is külső kifutójukban, a medvék szomszédságában. Akkor pedig a vadasparkba érkező emberek is megcsodálhatják majd a csacsi rikító kék szemeit.

Még zárva tartanak

A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt idén már másodszor zárta be kapuit a Szegedi Vadaspark – korábban 30 év alatt csak egyetlen napon fordult ilyen elő. Tartalékoltak takarmányt, és adományozók is segítenek, tudtuk meg az állatkert igazgatójától: a gondozók és a karbantartók is dolgoznak.

Az állatok örökbefogadása sem szünetel, és a vadaspark lakóinak életét az interneten lehet nyomon kö­vetni. Az intézmény internetes közösségi oldalára rengeteg fotó kerül fel az állatokról – sok közülük most nagyon üresnek találhatja a környezetét.