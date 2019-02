Bátran bankolnak a diákok - Praktikumok és kockázatok

Rónai Adrienn 300 forint fölött már kártyával fizet. Fotó: Kuklis István

Amikor túl drága kártyát használni, Csikós Márton készpénzhez nyúl.

Fotó: Kuklis István

Átlag 211 ezer forint nettó



A felmérésben megkérdezett hallgatók fizetési elvárása a tanulmányaik befejezése utáni első állandó munkahelyükön átlagosan nettó 211 ezer forint, ami lényegében a jelenlegi nettó átlagkeresetnek felel meg. Magasabb bérigényük a mesterképzésben részt vevőknek, a szemeszterek során is rendszeresen munkát vállalóknak, valamint a műszaki és informatikai képzéseken tanulóknak van.

– Gyorsabb, praktikusabb, nem kell elővenni a pénzt – mondja a szegedi Ady téren, a TIK büféjében érintőkártyával fizető Rónai Adrienn. A germanisztika szakirányon fordító-tolmácsnak tanuló hölgy egy kávét és valami apróságot vásárolt, jellemzően 300 forint az az értékhatár, amelynél már a kártyát veszi elő. Az üzletvezetőtől megtudtuk, a betérők 25-30 százaléka alkalmazza a készpénzkímélő fizetési megoldást.Hazánkban a felsőoktatási hallgatók felének már 17 éves korára van saját bankszámlája – derül ki a Budapest Bank fiatalokat célzó kutatásából. Ez szinte alapfeltétel a tanuláshoz, egyebek között a kollégiumi díj fizetéséhez is. Az első pénzintézet kiválasztásában egyértelműen a szülők véleménye számít, a szolgáltatás elérhetősége, a bankfiók közelsége, illetve a reklám nem igazán. A nappali tagozatosoknál a bankszámla és -kártya után a legjellemzőbb a netbank és a mobilbanki alkalmazás, de nyitottak a mobilfizetésre is. Érdekes ugyanakkor, hogy a digitális banki szolgáltatásokat nagyobb arányban veszik igénybe a férfiak: 63 százalékuk használja az internetbankot, 51 a pénzintézet mobilalkalmazását is, míg ez az arány a hölgyeknél 53 és 31 százalék. Erre rímel, hogy a mobilfizetés lehetősége is inkább a férfiakat vonzza, minden negyedik használja okostelefon-készülékét a pénztárnál, míg a nőknek csupán 10 százaléka.– A technológia fejlődésével párhuzamosan ugrásszerűen nő a nem banki, alternatív fizetési megoldások száma is, ezekre az újdonságokra fogékonyak a fiatalok – mondta Zsoldics Arthur. A Budapest Bank termékcsoport-vezetője hangsúlyozta, a lehetőségekkel járó kockázatokat a megfelelő ismeretek és tudatos döntések segítségével lehet csökkenteni. A megkérdezett diákok havonta átlagosan nettó 91 ezer forint bevétellel rendelkeznek, ez jellemzően a szülőktől kapott támogatásból, saját keresetből, illetve ösztöndíjból áll össze. A hallgatók legnagyobb kiadása a lakhatás, átlag 33 ezer forint, ezzel a költséggel majdnem 60 százalékuknak kell számolnia. Tízből hét diák vállal munkát a tanulmányai mellett, ennek elsődleges oka a pénz, de érv még a tapasztalatszerzés és az elhelyezkedési esélyek megteremtése is.– Ezek olyan erős évek, hogy nincs időm az egyetem mellett munkát vállalni – mondja Csikós Márton. Az SZTE Általános Orvostudományi Karának harmadéves hallgatója papírpénzzel fizetett, ahogy szokott a kisebb tételeknél. – Havonta így is legalább hússzor használom a bankkártyámat, a terhelésről SMS-értesítést kapok, ha az összeg nagyon alacsony, akkor nem éri meg – érvel a készpénzfizetés mellett. Az Ady téri fénymásoló szalonban nem is fogadnak el kártyát, igaz, néhány oldalért tényleg aprópénzzel fizetnek a diákok. Ahogy a bölcsészkar büféjében és a Petőfi Sándor sugárúti burekesnél is csak a készpénz játszik.