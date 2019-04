Egyre népszerűbb a megújuló energia az agráriumban

Az üvegházak többségét termálvízzel fűtik. Archív fotó: Segesvári Csaba

A magyarországi mezőgazdaságban egyre inkább teret nyer a nap-, a szél-, a geotermikus energia, illetve a biomassza alkalmazása. Ezzel nemcsak a környezetszennyezés és a fosszilis energiáktól való függés csökkenthető, hanem a helyi energia felhasználásával a költség is mérsékelhető. A hazai Nemzeti Cselekvési Terv szerint jelentősen növelni kell a megújuló energiaforrások alkalmazását.A szélerőművek segítségével termelt villamos energiával többek között a kutak és tavak vízkezelésénél szerepet kaphatnak a szélkerekek. A Nap energiája megfelelően elhelyezett eszközökkel kiválóan hasznosítható például meleg víz előállítására, fűtésre, szárításra, továbbá kiegészítheti a villamosenergia-hálózatot is – besegíthet a villanypásztornak.Az élelmezési és takarmányszükségletet meghaladó mennyiségben képes a magyar mezőgazdaság fenntarthatóan biomasszát termelni, és jelentős a biogáz-előállítási potenciál is. A biomasszából bioetanolként üzemanyag is készíthető. Magyarország Európa kedvező geotermikus potenciállal rendelkező régiói közé tartozik. Az első, termálvizet használó hajtatókertészetek az 1960-as években jöttek létre, és ekkor készült Magyarországon a legtöbb termálkút is. Jelenleg közel 200 mélyfúrású kút lát el növényházat.