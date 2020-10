Megújul az M43-as autópálya Szeged és Nagylak között

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában bruttó 488 millió forintból újul meg az M43-as autópálya M5-ös „Szeged Észak” csomópont és a Nagylak közötti, több mint 2 kilométeres szakasza mindkét pályaoldalt érintve.

A felújítás 2020. október 16-án kezdődik, és előreláthatóan 60 napot vesz igénybe. A belső és külső sávokban, illetve helyenként a leálló sávban új aszfalt kopóréteget épít a kivitelező, majd gondoskodik az új burkolati jelek felfestéséről is.

A kivitelezési munkák során oldalanként 1-1 forgalmi sávot zárnak le, sebességkorlátozás lesz érvényben.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket az úton dolgozók és a többi járművezető biztonsága érdekében, hogy a munkaterületen érvényes ideiglenes sebességhatárokat, előjelzéseket mindenképpen tartsák be. Időben soroljanak be a torlódások és a balesetek elkerülése érdekében. Az autósoknak ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a cég Útinform szolgálatánál a +36-1-336-2400-as telefonszámon, illetve a utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk.