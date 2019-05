Mától lehet a konvektorcserékre pályázni

Eredetileg két nappal korábban indult volna, de az Innovációs és Technológiai Minisztérium a személyijövedelemadó-bevallások benyújtásának zavartalansága érdekében a start elcsúsztatásáról döntött. A konvektorok cseréjének igénylése változatlanul elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül nyújtható be – ügyfélkapus azonosítást követően, augusztus 30-áig.



A kétmilliárd forint keretösszegű programban a teljes fűtési rendszer korszerűsítésére is lehet pályázni. A támogatás maximuma az elszámolható bruttó költség 60 százaléka, akár 750 ezer forint is lehet. A pályázatbenyújtó felület a https://konvektor2019.nfsi.hu linken érhető el. Kérdésekkel a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatához lehet fordulni, ennek elérhetősége: http://www.nfsi.hu.