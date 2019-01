PM: alacsony adók segítik a kis- és középvállalkozásokat

Az EU tagállamai közül Magyarországon a legalacsonyabb a társasági adó, a kormány több speciális adózási formát is kínál a vállalkozásoknak, amelyek idén, az adócsökkentés politikájának köszönhetően, még kedvezőbbé válnak - mondta Izer Norbert , a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára pénteken az MTI-nek.Hozzátette, sikeres, és unió-szerte példaértékű a kisadózó vállalkozások tételes adója, a kata és a kisvállalati adó, a kiva.Elmondta, a minisztérium tavaly év végén elindította a kiva-kampányt, amelynek az volt a célja, hogy a cégvezetők - akik jelentős összeget tudnak spórolni ezzel az adózási móddal - éljenek a lehetőséggel. Úgy vélte, a kampány sikeres volt, szilveszterig majd 11 ezer vállalkozás jelezte belépési szándékát a kivába.Az államtitkár szerint a kata népszerűsége érthető, hiszen főszabály szerint az adózóknak havonta mindössze ötvenezer forintot kell befizetniük az államkasszába, az összeg lerovásával megszabadulnak a társasági és a személyi jövedelemadótól, valamint a járulékoktól és a szociális hozzájárulási adótól is. A szabályrendszer rendkívül egyszerű, minimális ráfordítással letudható az adminisztrálás.Az adónem népszerűségéről Izer Norbert elmondta, hamarosan megduplázódhat a katások száma: míg 2016 év végén 175 ezren voltak, addig január 3-án már 311 ezer katás vállalkozás szerepelt az adóhivatal nyilvántartásában.Közölte,négymillió forinttal nőtt ugyanis az áfamentesség bevételi határa. Az összeg megegyezik a kata bevételi határával, hiszen a kedvezményes adózás ott is évi tizenkétmillió forintig alkalmazható. Az adózók mintegy 10 milliárd forintot spórolnak az idén, és sokkal egyszerűbbé válik az adózásuk is - fejtette ki.Aláhúzta, nem kell áfát felszámítaniuk, fizetniük, és áfabevallást sem kell benyújtaniuk. Úgy vélte, nem véletlen, hogy az alanyi mentesek tábora a legnagyobb, a legfrissebb, január 3-ai statisztika szerint több mint 657 ezer adózó él az áfamentesség lehetőségével.Az adópolitika egyik sarkalatos pontjáról elmondta, a kisvállalkozók adózását egyszerűsíteni kell, a közterheket pedig csökkenteni.Az államtitkár szerint az adatok egyértelműen igazolják, hogy a gazdasági szereplők méltányolták a kormányzati törekvéseket, de rávilágítanak arra is, hogy a kisebb vállalkozások hajlandóak befizetni az egyszerű és alacsony adót. Leszögezte, hogy a