Annó különkiadás: a Tévémaci az űrben járt

Enyedi Zoltán 1970-ben készült fotói visszaidézik a gyerekkorát? Sokan vagyunk így vele.

Enyedi Zoltán e fotói talán meg sem jelentek az újságban. Amikor készültek, 1970 májusában éppen az árvízi védekezés kötötte le a fotóriporter idejét. A fotók mellett annyi információ maradt meg a szerzőtől, hogy “Zolika és a Tévémaci”. S ennél nem is kellett több: nemzedékek gyerekkorát örökítette meg.

A Tévémaci az Internet Előtti Világban született. 1963. április 15-én jelent meg a Magyar Televízió Esti meséjének szignáljaként. Szülinapja október 23-án van, mivel ezen a napon született Bálint Ágnes író, dramaturg, a Tévémaci karakterének megalkotója. A maci népszerű lett, nem volt ember, aki ne ismerte volna fel alakját és jellegzetes fagottzenéjét. 1972-ben Komlós János humorista (és ÁVH vizsgálótiszt) a szilveszteri műsorban a Tévémacinak kívánt boldog új évet és 1980-ben Farkas Bertalam magával vitte a bábfigurát az első magyar űrutazásra.

Utóbbi esetről így írt a Délmagyarország 1980. május 31-én: “Farkas Bertalan csomagjából előkerült a népszerű Televíziós Maci — űrruhába, szkafanderbe öltözve. Útitársa a világűrben az olimpiai Miska Maci. Mindkettőről elmondották: jól bírják a súlytalanságot, megbarátkoztak egymással, és teljes jogú űrhajósok lettek. Van velük egyébként egy hölgy is. Farkas Bertalan kislányának babája, akit apuka a kislány kérésére vitt magával pótutasként.” Farkas Bertalan csomagjában egyébként ott volt a Magyar Népköztársaság alkotmánya és a lenini Békedekrétum is, valamint egy dobozka magyar föld.

1981-ben és 1983-ban újragondolták a Tévémacit, szobája és a babája változott, végül Foky Ottó (a Mirr-murr, a Misimókus, az Ugrifüles és a Brekkencs tervezője) által készített macit újabb évtizedekre elfogadta a magyar tévénéző. Míg az első maci tornázott, fogat mosott és leült a tévé elé, az új változat olvasott vagy zuhanyzott, fogat mosott, átöltözött, leült Esti mesét nézni, majd pedig nyújtózott, kikapcsolta a tévét, fogta Paprikajancsit és aludni tért. További változás volt, hogy az inkább kislány első maciból inkább fiú lett a msodik generációs Tévémaci.

De ezt a változatot is megszerettük: jellemző, hogy amikor 1998-ban a televízió levette műsoráról, akkora volt a felháborodás, hogy fél évvel később vissza kellett tenni. Sőt, 2000-ben még személyi igazolványt is kapott. 2012-ben megint módosítani akarták, lett testvére és számítógépezett is, de a netezők ezt változatot szétszedték, s pár hónap után ismét Foky Ottó macija került a képernyőre.

Enyedi Zoltán fotóihoz visszatérve, Zolika, vagyis ifjabb Enyedi Zoltán ma is Szegeden él.