A Dugonics térre jövő héten érkezik a gímszarvast formázó kivilágított szobor. Visszatérnek az organikus díszek is, például a Dugonics téri körforgalomba, a Dóm téri fákra, a Széchenyi tér Kárász utca felőli oldalán a „Szívek fájára”. A város karácsonyfáját, amit Béketelepről ajánlottak fel, a jövő hét elején állítják fel. A karácsonyi fényeket november 26-án, a Szegedi Karácsonyi Hetek nyitónapján 16.20-kor kapcsolják majd be. Körülbelül 200 ezer LED gondoskodik idén is a fényáradatról, ebből 11 ezer a fényszarvason található.