Emlékezetes marad a Szőnyi iskola 30., jubileumi tanévének kezdete.

A város piros színnel jelölte meg a használható földszinti helyiségeket

Az önkormányzat a saját döntését kérdőjelezte meg, ami a 2020-as használatba vételi megállapodás módosítása. A megállapodást 2023. február elején írtuk alá. Ebben az önkormányzat a kötelező mellékletet jelentő dokumentumban piros színnel jelölte meg azokat a termeket, a földszinten is, amiket használatba adott. A földszinti termekre is rezsifizetési kötelezettséget írtak elő számunkra

– tudtuk meg Gilicze Judittól, az iskola igazgatójáról.

Augusztus 30-án délután 4 óra körül az intézmény vezetése elment a Petőfi utca 6. szám alatti épülethez, hogy ellenőrizzék, minden rendben fogadja-e majd szeptember 1-jén, a tanév első napján a gyerekeket. A földszinten az aljegyző, két önkormányzati dolgozó és két lakatos is ott volt, már három ajtóból kiszedték a zárat, éppen a negyediket feszegették. Zárat cseréltek, hogy ne tudjanak bemenni. Az iskolapadok, székek, sporteszközök is bent maradtak, azokat is elzárták előlük. A földszinti csoportszobákat és a tánctermüket is lezárta az önkormányzat.

Az igazgató hangsúlyozta, a szerződésben nem szerepel végdátum, hogy mikor költözzön ki a földszinti részből az iskola.

Márki-Zay Péter szerint Bán Csabáék megrohamozták az épületet

A város polgármestere, Márki-Zay Péter a történtekre egy zaklatott, súlyos kijelentéseket tartalmazó esti videóban válaszolt. Szerinte Bán Csaba és munkatársai megrohamozták a Petőfi utcai épületet.

Megpróbálták megakadályozni, hogy az önkormányzat a saját tulajdonában zárakat cseréljen. Az ügy előzménye, hogy egy évvel korábban teljesen illegálisan, Bán Csabáék elfoglalták a földszint jelentős részét is. Azóta arra hivatkoznak, hogy mi nem zavartuk ki őket, amikor tavaly ősszel tudomásunkra jutott ez az illegális cselekedet, csak annyit kértünk tőlük, hogy ha már használják a területet, addig is, amíg mi a játszóházat elkezdjük, fizessék ki legalább a rezsit

– mondta a polgármester, aki szerint úgy állapodtak meg, hogy legkésőbb áprilisban el kell hagyniuk a termeket. Azt is mondta, hogy az ótemplomiak, törvényre hivatkozva, el akarják rabolni a 400 milliót érő épületet a várostól. Kijelentette, a református egyháznak ki kellene vetnie azokat, akik lejáratják az egyházat.

A fideszes vezetéstől semmit nem kaptak, tőlem még most is, amikor aljaskodnak, a sokadik támogatást kapják, a lábunk nyomát kellene, hogy csókolgassák…

– jelentette ki.

Szükségük van helyiségekre, akár újabbak bérlésével

Gilicze Judit a polgármester videójához nem kívánt semmit hozzáfűzni, annyit mondott, hogy a fenntartójuk megoldja, hogy azokra a helyiségekre, amelyekhez intézményüknek szüksége van, meglegyenek, ha kell, akkor kényszerből újabb hely bérlésével, mert a zárakat nem törik fel – mondta az igazgató.