Nehéz rögtön eldönteni, hogy milyen film a Kojot négy lelke. Fura, különös, szokatlan, nem hétköznapi, érdekes, különleges. Ezek a szavak jutottak eszembe a film megtekintése közben, és hol úgy éreztem, ez a furcsaság érték, hol pedig úgy, hogy inkább fésületlenség. A fésületlenség alatt persze nem a belé fektetett munka hiányát értem, hiszen ez a vád egy animációs film esetében igazából fel sem merülhet. Gauder filmje – dacára a határozott koncepció­nak – olykor tétovának hat, hiszen erre is kanyarog, meg arra is, miközben a hangnemek keveredése is furcsán veszi ki magát. Itt még patetikus hangnemet üt meg a film, ott már inkább ironikust, és sajnos a címszereplő karakter messze nem olyan érdekes, mint például Lucifer alakja Az ember tragédiájában. A Kojot négy lelke szimbólumokkal él, és bármennyire is szájbarágósnak hat a film elején látható kígyó, amint szép lassan olajvezetékké változik, ez a párhuzam bizony nagyon ütős. A címszereplő újjászületési mechanizmusa is megnyerő, az pedig, ahová ezt a négy életet kifuttatták, még egy meglepő csavarral is szolgál a végén. Nem is gondolnánk, hogy ember és kojot kapcsolata milyen bensőséges még manapság is! Nem tudom egyértelműen kijelenteni, hogy rossz vagy jó filmet láttam, de az biztos, hogy a Kojot négy lelke sem fogja egymaga feltámasztani a hazai animációs filmipart. Emlékezetes, mert egyedi, de ügyeljünk arra, hogy kisgyereket ne vigyünk el rá a moziba!



Kojot, avagy a nagy Manipulátor gyermekei vagyunk?