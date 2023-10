Az alapítók célja az volt, hogy az SZBK-ban multidiszciplináris kutatómunka folyjon néhány jól meghatározott területen. A kezdetektől 2009-ig öt intézet alkotta a kutatóközpontot: a jelenlegi Biofizikai, Biokémiai, Genetikai és Növénybiológiai Intézet mellett az egykori anyaintézmény, a fővárosban működő Enzimológiai Intézet is ide tartozott. Az SZBK-nak – és ezt személyes tapasztalat alapján állíthatom –, teljesen más légköre volt, mint ami az akkori Magyarországot jellemezte, hiszen itt a lentről jövő kezdeményezések is széles teret kaptak, és a hierarchikus felépítés sem volt jellemző. Ez ma is így van. Emellett már elődeink is célként fogalmazták meg a kiválóságra való törekvést: nem csupán elsők akartak lenni az országban, hanem az SZBK-t világszinten ismert és elismert kutatóműhellyé kívánták tenni. Ez a mentalitás ötven év elteltével sem változott