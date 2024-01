Jól kezdte a vármegyei I. osztályú bajnokságot az M-Perfect Home-Algyő csapata, a szezon második felében viszont négy vereséget is összeszedett a csapat, a félévet is egy Makó elleni hazai vereséggel zárták. Ennek is köszönhetően a dobogóról lemaradtak az algyőiek a téli szünetben, viszont a hátrányuk csak két pont a Kiskundorozsmához képest.

– Úgy gondolom, jól kezdtük az őszi idényt, volt egy nyolcmeccses veretlenségi szériánk. Így érkeztünk meg az SZVSE elleni meccsre, amelyet önbizalommal telve vártunk, az a vereség viszont megfogta a társaságot. Innentől kezdve jöttek a nem várt ponthullajtások, amelyeket el szeretnénk kerülni a tavasszal. Az Ásotthalom elleni hazai vereség, valamint az FK elleni döntetlen nagyon fájó számunkra, az az öt pont hiányzik nekünk. A dobogón szeretnénk végezni, így a rangadókon is jól kell teljesítenünk, de ennek eléréséhez nem engedhetőek meg ilyen kilengések, mint amilyenek az ősszel is voltak – összegzett lapunknak Fülöp Tibor, az Algyő edzője.

Az algyői labdarúgók január nyolcadikán kezdték meg a közös munkát, és már két edzőmeccsen is túl vannak. A Békés vármegyei I. osztályú Orosháza ellen idegenben nyertek 4–2-re, legutóbb pedig az NB III. Dél-keleti csoportjában dobogón álló Körösladánnyal játszottak 1–1-es döntetlent. A tavaszi rajtig még a Kiskunfélegyháza és a Szarvas lesznek az ellenfelek, majd február 10-én jöhet a második helyen álló Tiszasziget elleni idegenbeli rangadó – a két csapatot öt pont választja el egymástól a tabellán, így mindkét gárda számára meghatározó lehet annak a mérkőzésnek a kimenetele.

Az Algyő keretében nem volt nagy változás, érkezője nincs a csapatnak, és csupán Vánkay Tamás távozott, aki tanulmányai miatt nem szerepel a továbbiakban az Algyőben, azaz jóformán az ősszel szerepelt játékosok alkotják a tavaszi csapatot is.

– Sok fiatalnak ez volt az első felnőtt éve, ők rutint szereztek az ősz folyamán, így bizakodva várom a tavaszi szezont. Rögtön az első meccsen sok minden eldőlhet a Tiszasziget ellen, de persze sok meccs vár még ránk az idény második felében. Nem mindegy, hogyan érkezünk majd a felsőházi rájátszásra. Tavaly is a tabella második felében lévő csapatok ellen voltak problémáink, egy jó csapat viszont ezt nem engedheti meg magának – zárta Fülöp Tibor.

