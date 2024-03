Bár az utolsó öt őszi mérkőzéséből négyet is elveszített, jó pozícióból, az ötödik helyről várhatja a vármegyei II. osztály tavaszi folytatását a St. Mihály, amely 22 pontig jutott az idény első felében.

– Nagyon jól indítottuk a szezont, az első hat meccsünkből csak egyet veszítettünk el. A csapat egy része a futsalbajnokságban is játszik, a kettős terhelést pedig megéreztük, azt gondolom, közel reális a pozíciónk. Ha hasonlóan jól tudnánk kezdeni most is, mint az ősszel, akkor közel kerülhetnénk a szezon előtt kitűzött céljainkhoz – mondta lapunknak Baján Zoltán, a csapat játékos-edzője.

A St. Mihály kerettagjai január 22-én láttak hozzá a téli munkához, a felkészülést pedig végigkísérte a regionális futsalbajnokság is. Tavasszal változatlan kerettel szerepel majd a csapat, amelynél azok a labdarúgók is pályára léphetnek majd, akik ősszel munkahelyi vagy családi elfoglaltságok miatt kevesebb edzésen tudtak részt venni.

A St. Mihály szombaton az Apátfalva otthonában indítja a tavaszt, és a sándorfalvi mérkőzést leszámítva hosszú ideig csak olyan ellenfelekkel találkozik, amely mögötte áll a tabellán.

– Ősszel négy győzelem, egy döntetlen és egy vereség volt a mérlegünk az első hat meccsből, ha ugyanígy kezdenénk, akkor maximálisan elégedett lennék. Úgy gondolom, képesek is vagyunk erre, ha pedig ez sikerül, akkor gondolkozhatunk, hova is érhetünk oda a szezon végén. Bízom a jó rajtban, és abban, hogy azok a csapatok ellen, amelyekkel szemben pontot veszítettünk, most sikerül javítanunk – zárta Baján Zoltán.

Így készülnek a tavaszi folytatásra a vármegyei II. osztály csapatai:

