A biztonságos közlekedésre hívták fel a figyelmet: részegszemüvegben is bicikliztek a gyerekek

Ez a rész a Két keréken a suliba! nevet viselte. Korábban 500 tanuló KRESZ-tesztet töltött ki, majd többen közülük tegnap gyakorlati foglalkozáson vehettek részt, ahol kipróbálhatták az úgynevezett részegszemüveget, és végigmehettek a kerékpáros ügyességi pályán.– A fiatalok az élményt elmesélik a szüleiknek, így már több mint ezer emberhez juthatott el ennek a rendezvénynek a híre és az üzenete a biztonságos, szabályos kerékpáros közlekedésről – mondta Walterné Böngyik Terézia, a Szent István Általános Iskola igazgatója. Hozzátette: az intézmény tanulóinak legalább kétharmada biciklivel jár iskolába – többen messziről érkeznek. Vagyis a bringát nem kell népszerűsíteni, inkább a vele való biztonságos közlekedést tudatosítani. Az sem utolsó szempont, hogy Hódmezővásárhely a biciklik városa, minden családban több is van, és a jól kiépített kerékpárutakon a város szinte minden pontjára eltekerhetünk. A gyerekek a szórakozva, játszva tanulás élményén túl ajándékokat is kaptak.A sorozat március 14-én felnőttekre szabott programmal folytatódik. Következik 20-án az autómentes naphoz és a Föld napjához kötődő esemény, majd másnap a Vásárhely–Maroslele közötti bicikliúton mennek végig.A diákok kerékpáros ügyességi pályán is teljesíthettek a Szent István iskola udvarán. Fotó: Imre Péter