A holokauszt vásárhelyi áldozataira emlékeztek

– Nagy a baj, ha csak ennyi embert érdekel a soá. Úgy vannak vele, elmúlt, vége, nem kell vele törődni? Hol vannak az iskolák, a pedagógusok, a tanítványaik, a demokratikus pártok és a vásárhelyi családok? – kérdezte Erdélyi Miklós, a Hódmezővásárhelyi Zsidó Hitközség elnöke a holokauszt vásárhelyi áldozatainak, deportálásuk tegnapi emléknapján, a zsinagógában tartott megemlékezésen. Amin nagyon kevesen, talán alig húszan vettek részt.



Megemlítette, Vásárhely a vészkorszakban igyekezett tisztességes maradni, nem létesített gettót. De a tragédiát nem tudta megakadályozni: a zsidó templomban, az ima, a fohászkodás helyén gyűjtötték össze azt a több száz százan embert, akiket elhurcoltak a szegedi téglagyári gyűjtőbe, majd onnan Auschwitz-Birkenauba, a halálba.



– Soha nem szabad megalkudni a zsarnoksággal – említette, amikor a zsidó közösség vezetőinek felelősségéről szólt. Hozzátette, ma is fennáll a veszélye az intolerancia és a rasszizmus térnyerésének.



Az emléknapon Miklós Péter, a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ igazgatója, a társrendező Emlékpont intézményvezetője arról beszélt, a holokauszt históriáját elég korán elkezdték feldolgozni. Úgy fogalmazott, 400 vásárhelyi magyar embernek a származása lett a veszte.



– Szégyen, hogy akkoriban a keresztény szó a nem zsidó szinonimája lett, de sokakat a kikeresztelkedés sem mentett meg. Mert hiába változtattak nevet, váltottak vallást, számon tartották származásukat – közölte a történész. Ő is megemlítette, hogy napjainkban is jelen van, igaz általában látens, vagyis lappangó módon az antiszemitizmus. – Emlékezni kell, hogy többé ne fordulhasson elő a soá. Az élet tanít meg bennünket az élet elviselésére – mondta Miklós Péter.



A zsinagóga előterében lévő jelképes síron a résztvevők elhelyezték az emlékezés köveit – közben felolvasták a 400 vásárhelyi áldozat nevét. A rendezvény zárásaként a Magyar Tragédia 1944 Kiállítóhelyen bemutatták Nagy Gyöngyinek, az Emlékpont történészének A zsidó lakosság igen hazafias, hódmezővásárhelyi zsidó katonák az első világháborúban című kötetét. A szerzővel Szigeti János holokauszt túlélő beszélgetett.