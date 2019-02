Csodagép a Csodaházban - Korszerű, végtagot és azok izmait mozgató géppel gazdagodott a vásárhelyi Foglalkoztató Napközi

– Szuper! Nagyon jó! – mondta tegnap hangosan kacagva Napsugár, a vásárhelyi Csodaház Foglalkoztató Napközi egyik gondozottja. A közadakozásból, 1,5 millió forintért megvásárolt, végtagot és azok izmait mozgató MOTOmed a beépített motorok segítségével éppen a kezeit dolgoztatta, ami nagyon jólesett a beteg kislánynak.

Kószó Péter, a Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítvány elnöke, a Johannita Segítő Szolgálat vásárhelyi szervezetének vezetője elmondta, hogy tavaly karácsony előtt, az adventi időszakban hirdettek közadakozást, amelynek kedvezményezettje a Csodaház volt. Az Együtt menni fog! jótékonysági akció eredménye lett a MOTOmed. A kezdeményezők között ott volt még a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Belvárosi Szentháromság Plébánia, a Szent István Király Plébánia és az Ótemplomi Református Egyházközség. A felhívásra megmozdult Vásárhely: közel 200 adományozó 1,8 millió forintot adott össze.



– A Csodaház a csodák háza, ami a dolgozók lelkiismeretes, empatikus munkáját dicséri. Kedves szülők, az adakozás is bizonyítja, önök nem maradtak egyedül gyermekeikkel, sokan segítenek, hogy nekik jobb legyen – mondta Kószó. – Azért is csatlakoztunk a kezdeményezéshez, mert biztosak voltunk benne, együtt menni fog! – közölte Árva László, a KÉSZ vásárhelyi szervezetének elnöke a sajtótájékoztatón. Németh László, az említett két katolikus plébánia esperes-plébánosa egy dalt idézett, amelynek utolsó sora: „Vedd már észre, hogy köztünk jár-kel az Úr!" Ez jól kifejezi a városi összefogást – tette hozzá.



Bálint Gabriella, a Csodaházat működtető Kapcsolat Központ főigazgatója közölte: régóta vágytak már egy ilyen eszközre, amely a sérült, merev, görcsös izomzatú embereknek nagy segítség. Elmondta: a gondozottak figyelmének lekötésére játékprogram is van a gépen. – Nagyon köszönjük! Nagy hasznára lesz a gyerekeinknek – mondták a szülők.