Egy felelőtlen állatkínzó vadászik cicákra Vásárhelyen - Egy macska szemét lőtték ki

Amióta meglőtték, Pici a gazdájánál is alig marad meg. Fotó: Kovács Erika

Pici cica szemét valaki közvetlen közelről kilőtte. Meg kell tanulnia fél szemmel élni. Fotó: Kovács Erika

– Macskáink kinti-benti cicák. December 7-én, amikor délelőtt 11 óra után hazaértem a munkából, Pici kiszaladt az ajtón. Aztán egy idő múlva befutott a konyhába. A feje piroslott a vértől. A szemgolyója teljesen kifordult. Borzasztó látvány volt – mesélte a szomorú történetet a Hódmezővásárhelyen, a Csalogány utcában lakó Meszlényiné Bihary Lívia.– Alig tudtam megfogni szegény Picit. Elbújt, és szinte síró hangot adott. Látszott rajta, hogy pokoli fájdalmai vannak. Ahogy sikerült elkapnom, kerestünk egy éppen dolgozó állatorvost. Ahogy a doktor úr ránézett, már mondta is, hogy lövés érte szegény Pici cicánkat, méghozzá közelről. Sajnos nem lehetett megmenteni a szemgolyóját, ki kellett műteni.Lívia azt is elmondta, a lövedék a cica fejében maradt. Az állatorvos szerint azt a műtétet már nem biztos, hogy túlélte volna a cica. A családnak nyolc macskája van. Egy részüket befogadták. Pici a Meszlényi családnál született. Gyönyörű fekete cicus, ő a legkisebb. Amióta meglőtték, rendkívül bizalmatlan, még a gazdi kezében is alig marad meg.– Annyit már elértünk, hogy egy kis időre kimerészkedik az udvarra. De tegnap is már negyedóra múlva kéredzkedett be.Meszlényiéknek nem Pici az első cicájuk, amelyiket meglőtték. Tavaly egy másik macska is úgy ment haza, hogy az egyik hóna alatt átlyukasztotta valaki a bőrt. Arra a cicára is rálőttek.– Elképzelni nem tudom, hogy kinek vannak ennyire útjában a cicáink. Mi van, ha arra fut éppen egy kisgyerek, és őt találja el? Legközelebb biciklisre vagy autóra lő a puskás ember, mert azok is zavarják, mint a macskák? – kérdezte Lívia.Az asszonytól megtudtuk, miután híre ment az esetnek, a közösségi oldalon mások is írták a Csalogány utca környékéről, hogy az ő cicáikkal is ugyanez történt.– Szeretném felhívni a környékbeli gazdik figyelmét, hogy vigyázzanak az állataikra! Azt is remélem, hogy a lövöldöző magára ismert, és többet nem mer ilyet tenni!